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Эпоха викингов, часть 1: У истоков эпохи викингов

14:41. 12 марта 2019 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

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Северная Слава: http://norse.ulver.com/

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/vikings1.mp3

Литература:
Хлевов А.А. Предвестники викингов. Северная Европа I-VIII вв. С-Пб., 2002: http://www.ulfdalir.narod.ru/literatu…
Гуревич А.Я. Большая семья в северо-западной Норвегии в раннем Средневековье.// Советская археология, 1956, вып. 8.
Гуревич А.Я. Походы викингов. М., 1966.
Стриннгольм А.М. Походы викингов, государственное устройство, нравы и обычаи древних скандинавов. М., 2002.
Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе: историко-археологические очерки. Л., 1985.
Ковалевский С.Д. Образование классового общества и государства в Швеции. М., 1977.
Арбман Х. Викинги. С-Пб., 2003.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8dtoVmY96l8

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