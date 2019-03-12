Эпоха викингов, часть 1: У истоков эпохи викингов

Ждёшь новых лекций Клима Жукова? Поддержи проект!

https://oper.ru/donate/history

Про лепную керамику: https://www.youtube.com/watch?v=_YDuL…

Северная Слава: http://norse.ulver.com/



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/vikings1.mp3



Литература:

Хлевов А.А. Предвестники викингов. Северная Европа I-VIII вв. С-Пб., 2002: http://www.ulfdalir.narod.ru/literatu…

Гуревич А.Я. Большая семья в северо-западной Норвегии в раннем Средневековье.// Советская археология, 1956, вып. 8.

Гуревич А.Я. Походы викингов. М., 1966.

Стриннгольм А.М. Походы викингов, государственное устройство, нравы и обычаи древних скандинавов. М., 2002.

Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе: историко-археологические очерки. Л., 1985.

Ковалевский С.Д. Образование классового общества и государства в Швеции. М., 1977.

Арбман Х. Викинги. С-Пб., 2003.



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8dtoVmY96l8