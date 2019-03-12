Давайте поговорим. Выпуск 108. Что такое сон? Для чего мы спим?



Алексей Орлов и Михаил Ять



Треть своей жизни человек проводит во сне.



Мнение официальной науки по этому поводу можно свести к фразе: “за день тело человека устаёт, и чтобы оно восстановило свои силы, ему необходим сон…”

Но так ли это на самом деле? Ведь есть люди, которые не спят годами. Есть люди, которым снятся “вещие” – пророческие сны и эти сны сбываются в будущем… А кто-то вообще умудряется заниматься осознанными сновидениями, и в то время когда его физическое тело спит, летать в своём “астральном теле” в разные места Земли-Матушки. Или вообще на другие планеты и в другие миры… кроме этого всего, время во сне идёт тоже как-то по-другому: бывает, спишь всего час по земным меркам, а за это время во сне ты проживаешь дни или даже недели…



Так, что такое Сон на самом деле?



Нужно ли соблюдать какую-то технику безопасности перед отходом ко сну и во время сна, чтобы не навредить себе и другим?

Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу…



А что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!



Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dPQAwIeRYgg