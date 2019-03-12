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Что такое сон? Для чего мы спим? Алексей Орлов и Михаил Ять

13:28. 12 марта 2019 Просмотров - 113 Один комментарий Опубликовал:

Давайте поговорим. Выпуск 108. Что такое сон? Для чего мы спим?

Алексей Орлов и Михаил Ять

Треть своей жизни человек проводит во сне.

Мнение официальной науки по этому поводу можно свести к фразе: “за день тело человека устаёт, и чтобы оно восстановило свои силы, ему необходим сон…”
Но так ли это на самом деле? Ведь есть люди, которые не спят годами. Есть люди, которым снятся “вещие” – пророческие сны и эти сны сбываются в будущем… А кто-то вообще умудряется заниматься осознанными сновидениями, и в то время когда его физическое тело спит, летать в своём “астральном теле” в разные места Земли-Матушки. Или вообще на другие планеты и в другие миры… кроме этого всего, время во сне идёт тоже как-то по-другому: бывает, спишь всего час по земным меркам, а за это время во сне ты проживаешь дни или даже недели…

Так, что такое Сон на самом деле?

Нужно ли соблюдать какую-то технику безопасности перед отходом ко сну и во время сна, чтобы не навредить себе и другим?
Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу…

А что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dPQAwIeRYgg

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Один комментарий»

  • 232 168
    Dasha 12 марта 2019 в 15:33 Ссылка
    GD Star Rating
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    Авторам “произведения” следует больше читать ( правдивой информации) о славянах. Не помешает авторам изучить труды Шемшука, Сидорова, Левашова.
    Они ( авторы) ничего не знают об их работах( это заметно).
    Информирую авторов: СОН НАШИ ПРЕДКИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, НО И ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ!
    Личной эволюции!
    Оцена( отметка): Три с минусом( позорники)

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