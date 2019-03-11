Хватит с нас доносов

За правилами дорожного движения проследят «народные инспекторы». Правильно ли это?

Насколько я могу судить, народ в любом случае получает немалую долю полномочий, так сказать, стихийно, по принципу «разрешено все, что не запрещено». И требуется довольно изощренный анализ, чтобы понять, как в старой поговорке, «где начинается мой нос и кончается свобода вашего кулака». Законопроект, пытающийся определить эту границу, в целом, наверное, нужен. Но, как обычно, дьявол кроется в деталях. И, зная обычаи законодателей, причем не только отечественных, но и зарубежных, полагаю, что в законе после его регулярного применения выявится немало проблем, и его еще не раз придется «дорабатывать напильником по месту». Главное, не наломать дров во время этого процесса и не допустить, чтобы эти неизбежные ошибки сказались на чьих-то судьбах. Или предусмотреть в законе возможность исправить уже выявленные ошибки.

В первую очередь, «народным инспекторам» нужны здравый смысл и навык борьбы с собственными эмоциями. Понятно, что некоторые решения будут приниматься ими в спешке и волнении, ибо это будет происходить по вопросам, вызывающим реакцию у людей. В отличие от государственных служащих, действующих на основании сравнительно четких указаний, на что обратить внимание, «народных инспекторов» нужно специально учить тому, как сказал Дмитрий Писарев, чтобы «наши высокие чувства не омрачали нашего проницательного ума». Это первоочередная задача. Потому что сами обстоятельства, в которых будут работать такие инспекторы, могут вызывать у них, прежде всего, поток эмоций.

Тот массированный поток обращений, который может свалиться на Госавтоинспекцию от зарегистрировавшихся в специальной системе «народных инспекторов», действительно захлестнет правоохранительные органы и поначалу вызовет неразбериху. Но потом, я надеюсь, после анализа этого потока будут выявлены более-менее явные признаки действительных нарушений. А в будущем все фото и видео должны просматриваться не живыми людьми, а с помощью внедренных в этот процесс высоких технологий. Система распознавания образов на сегодняшний день непрерывно совершенствуется, причем не только по словам разработчиков, но и на практике.

Как смотреть на это с точки зрения этики? Насколько я могу судить, поток доносов в советское время был несравнимо меньше того, какой бушует сегодня в странах, которые почему-то еще именуют себя как «развитые». Если посмотреть, как в рамках того же самого дорожного движения доносят друг на друга в Германии или Соединенных Штатах, как жалуются друг на друга соседи, станет совершенно очевидно, что наше общество не занимается доносами. Полагаю, что мы вряд ли всерьез увлечемся этим занятием.

Думаю, неплохую прививку к доносам мы получили еще в Средние века. Тогда в случае доноса сначала сперва пытали самого доносчика, и только если после этого он подтверждал свои слова, приступали к поискам того, кого он обвиняет. Надеюсь, к подобному подходу мы уже не вернемся.

Источник – https://vm.ru/

Источник: https://vassermans.ru/com/xvatit-s-nas-donosov/