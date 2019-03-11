В. Катасонов . Если на указе написано “улучшение социально-экономического положения” – то так оно и будет ?

Число долларовых миллиардеров Россия вырастет до 124 человек к 2023 году, то есть практически на четверть, показатель этого "национального достояния" повысится на 23%, как указано в ежегодном исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank. Также увеличится количество россиян, благосостояние которых измеряется в миллионах долларов. Число ультрахайнетов (людей с состоянием не менее $30 млн) увеличится также на 24%, с 1500 человек в 2018 году до 1860 в 2023 году. Количество хайнетов (людей с состоянием не менее $1 млн) вырастет с 163,1 тыс. человек в 2018 году до 198,5 тыс. человек в 2023 году.

Пережив прилив гордости за наших олигархов, стоит задуматься, что ждет остальное население страны. Еще несколько лет назад в России 89% всеобщего богатства контролировали 10% домохозяйств, экономисты называли это одним из самых высоких показателей в мире (для сравнения: в США он равен 78%), что же будет дальше?

Экономист, профессор МГИМО Валентин Катасоновв беседе с Накануне.RU объясняет, что каждый дополнительный миллиард у одного российского олигарха – "это тысячи ограбленных россиян". Но ведь сейчас все говорят о "смене курса" – государство борется с бедностью, разрабатываются программы помощи семьям, безработным – не об этом ли говорил президент в своем послании Федеральному собранию? Можно ли победить бедность при текущем курсе?

– Валентин Юрьевич, число миллиардеров и миллионеров в России будет расти в ближайшие годы и к 2023 году увеличится на четверть, как это возможно, почему миллиардеров все больше, а бедных почему-то меньше не становится?

– Потому что у нас капитализм, а он иначе развиваться не может. Еще 150 лет назад классик описал в "Капитале", сформулировал закон-тенденцию капиталистического накопления, то есть это социально-имущественная поляризация общества, которая обусловлена тем, что средства производства оказались в руках небольшой группы частных лиц, соответственно, такая модель социально-экономического развития также предусматривает и построение государство такого же типа.

Когда мы ссылаемся на Конституцию, говорим такие слова, как "социальное государство", "федеративное государство", "правовое государство" – на самом деле следует понимать, что это буржуазное капиталистическое государство, которое, безусловно, принимает решения исключительно в интересах этой узкой группы лиц, и тут никаких исключений я даже не вижу. Есть просто какая-то риторика, вроде предложения Матвиенко ввести статистический показатель – какой-то "индекс счастья", ну, глупость полная. Это просто "дымовая завеса", а реально делается все возможное, чтобы богатые стали богаче. А за счет чего или за счет кого? Естественно, за счет основной части нашего населения, нашего народа.

– Но ведь сейчас все говорят о "смене курса" – государство борется с бедностью, разрабатываются программы помощи семьям, безработным –​​​​​​​ и об этом говорил президент в своем послании Федеральному собранию. Можно ли победить бедность и при текущем курсе?

– То, что вы называете "решениями власти" – просто спектакль. Это дымовая завеса. Я сейчас написал целую серию статей по поводу "майских указов" президента 2012 года и 2018 годов. Главная мысль выражается в предположении, что, может, лучше все-таки прежде чем принимать следующий "майский указ" (после 2012 года), надо было посмотреть, как были исполнены поручения? Там же все провалено! И ни один из чиновников за это не понес ответственность.

Я лишний раз хочу подчеркнуть, что мы слишком наивные и доверчивые люди – мы думаем, что если на указе написано "улучшение социально-экономического положения" – то так оно и будет. Нет. На самом деле ни одного решения, которое било бы по интересам "нашей" олигархии, я не помню.

– А если взять ту же самую деофшоризацию?

– Никаких практических действий так и не последовало. Более того, наоборот, появились дополнительные возможности для того, чтобы уходить вообще от налогов. В частности, появился такой интересный институт под названием "налоговый нерезидент", то есть ты можешь быть гражданином Российской Федерации, но налоги платить в казну других государств. Вот когда я учился, например, 50 лет назад, мы изучали основы международного права, российского права. Мы учили, что для гражданина на первом месте – обязанность защищать Родину, а вторая обязанность – это платить налоги в казну. Получается, что если ты имеешь паспорт гражданина Российской Федерации, а при этом являешься налоговым резидентом Швейцарии и Панамы, значит, у тебя надо отобрать этот паспорт со всеми вытекающими последствиями.

Еще раз повторяю – власть не сделала ни одной ошибки в плане обеспечения интересов олигархии Российской Федерации. Другое дело, что это не гарантирует защиту интересов российской олигархии, потому что над ней стоят "хозяева денег", а они в какой-то момент обязательно проведут экспроприацию того, что было выведено за пределы Российской Федерации. Как говорили классики марксизма, "экспроприаторов экспроприируют", это неизбежно произойдет и уже происходит частично.

– Такое своеобразное "торжество справедливости" может огорчать богатых людей, но жизнь бедных в России от этого легче не станет – какие реальные угрозы есть для населения страны?

– Чтобы понять, что происходит в России, надо понять, что происходит в глобальном контексте. В глобальном контексте взят курс на то, чтобы численность населения планеты была резко сокращена. Чтобы знать это, не надо получать какую-то конфиденциальную информацию, не надо заниматься конспирологией, для этого достаточно открыть отчеты "Римского клуба" – известная мондиалистская организация, где прямо говорится, что населения на планете слишком много.

Дело в том, что этот мальтузианский тезис насчет того, что надо сокращать население или, по крайней мере, его не увеличивать, существует уже 200 лет. Тот же самый Томас Мальтус – английский священник, который впервые озвучил такую форму решения проблемы – он говорил, что эпидемии хороши, и войны тоже помогают восстанавливать этот "естественный баланс" численности населения.

Ну, а сегодня есть другие методы. Люди просто лишаются минимальных доходов, они не в состоянии дальше жить. Власть извращает все на 180 градусов: например, решение жилищной проблемы – в "майских указах" и в 2012 году, и в 2018 году о жилищной проблеме говорилось, но основным способом решения жилищной проблемы везде были только ипотечные кредиты. А ипотечные кредиты, по большому счету, не решают жилищных проблем, они решают проблему банков и строительных подрядных компаний, которые осваивают деньги.

Люди же наоборот – теряют свое жилье. Я помню, когда был обвал рубля в декабре 2014 года, пострадало 50 тыс. семей, которые взяли валютные ипотечные кредиты, часть из них вообще стали бомжами. Я поинтересовался – у нас ведь официальная статистика Росстата такова, что часть населения вообще выпадает из статистического наблюдения, в частности это бомжи. Они вообще не охватываются переписями. А бомж – он долго не живет. Невольно вспоминается фраза, которую почему-то приписывают Сталину, но он ее никогда не говорил – "нет человека, нет проблемы". Но сегодня эта формула, действительно, работает. Нет человека – нет проблемы.

– Да, этому способствуют не только ипотечные кредиты, но и количество потребительских кредитов в последние годы быстро растет, это вызывает опасения даже у иностранных экспертов –​​​​​​​ россияне очень много задолжали банкам, это тоже сыграет свою роль в социальном расслоении?

– Да, потребительские кредиты – это вообще вопиющее расточительство, особенно если брать эти микрофинансовые организации. Кстати, часть этих микрофинансовых организаций формально независимые, но они находятся в сфере влияния некоего "материнского банка", который их подпитывает деньгами, их прикрывает и так далее. Это ростовщичество в чистом виде. Я изучал историю ростовщичества, начиная с Древнего Вавилона и до наших дней, не было в истории человечества таких драконовских процентов. Там даже если взимались проценты свыше 10% в год, то это каралось очень жестко и жестоко. Иногда за это была даже смертная казнь. А у нас степень одичания общества дошла до такого уровня, что мы уже даже не реагируем на эти вещи.

– Микрокредитование очень популярно не от хорошей жизни, в официальных источниках были новости, что люди без кредита не могут, например, собрать ребенка в школу. Такие элементарные, казалось бы, вещи непосильны для современной семьи, приходится обращаться за деньгами в такие организации.

– Если вы записали в Конституцию РФ, что у нас государство социальное, значит, вспомните о таком инструменте, как БОД – безусловный основной доход. Сейчас Италия, несмотря на то, что там тяжелое положение, вводит БОД, я не скажу, какая точно сумма, но речь идет о 500-600 евро на человека, на семью – больше, там разные расчеты этого БОДа. Уже на первом этапе 5 млн итальянцев будут получать этот самый БОД, даже независимо от того, работает итальянец или нет. То есть это некая социальная гарантия, которая дает человеку уверенность в жизни. А у нас в принципе для того, чтобы хотя бы вывести людей на минимальный прожиточный уровень, требуется гораздо более скромная сумма. Для этого достаточно было бы хотя бы частично перекрыть отток капитала из России, и мы бы просто были бы все "в шоколаде".

– Но, судя по тому, что нам прогнозируют рост количества миллиардеров и миллионеров, есть основания полагать, что уже через несколько лет социальное расслоение в стране серьезно увеличится?

– Понимаете, каждый дополнительный миллиард у одного российского олигарха – это тысячи ограбленных россиян. Тут обратная зависимость: чем больше штук олигархов, тем больше миллионов нищих и необеспеченных людей в России. Сколько из них станут аутсайдерами в обществе, людьми, лишенными домов? Для многих даже уехать жить в деревню уже не выход, потому что те, кто живут в индивидуальных домах за пределами мегаполиса, тоже находятся под дамокловым мечом увеличения налогов на недвижимость. Там уже разработаны новые проекты налогов, просто повышаются ставки по некоторым действующим налогам, поэтому их тоже в любой момент могут сделать бомжами.

Источник: https://www.nakanune.ru/articles/114961/