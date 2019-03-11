Сводки от ополчения Новороссии 11 марта 2019
- 15:47 Заявление Главы ДНР в связи с нарушениями перемирия Украиной.
- 14:31 Киев решил испытывать новую ракету «Корсар» на живых мишенях в ДНР.
- 11:57 Ударом ВСУ обесточены населённые пункты на юге ДНР.
Заявление Главы ДНР в связи с нарушениями перемирия Украиной
Глава ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением по поводу нарушения украинской стороной «весеннего» перемирия.
Украинская сторона цинично и преступно игнорирует все договоренности, достигнутые в ходе переговоров в Минске.
«Весеннее» перемирие не продержалось и 15 минут. ВСУ тут же открыли огонь по территории ДНР. При этом украинское военное командование целенаправленно отдает приказы обстреливать жилые дома и объекты инфраструктуры.
Только за первые трое суток режима прекращения огня противник обстрелял территорию Республики с применением более 200 боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований подверглись районы семи населенных пунктов Республики.
В результате вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Народной милиции. Зафиксирован обстрел Васильевской насосной станции с применением противотанковых управляемых ракет.
Читайте также: Промах карателей отвёл катастрофу от Донбасса по обе стороны границы: сводка о военной ситуации (+ВИДЕО)
Без сомнения, активизация провокационных обстрелов со стороны ВСУ, игнорирование любых договоренностей, направленных на снижение боевой активности на линии разграничения, попытки запугивания и терроризирования жителей Донбасса, проживающих по обе стороны линии соприкосновения, являются частью предвыборной кампании действующей киевской власти.
Обстреливая наши города, разрушая жилые дома и инфраструктуру, киевская власть пытается отвлечь внимание своих избирателей от политического и экономического кризиса внутри страны и тем самым увеличить свои шансы на предстоящих выборах.
Бесспорно, провокации со стороны ВСУ в ближайшие дни не только не прекратятся, но и будут усиливаться. Киеву выгодно обострение ситуации на линии соприкосновения, и преступные приказы обстреливать наши города будут отдаваться и впредь, а ситуация продолжит накаляться.
Мы призываем мировое сообщество, страны-гаранты Минских соглашений, миссию ОБСЕ и другие международные организации оказать решительное и жесткое воздействие на украинскую сторону с целью урегулирования ситуации и недопущения убийства наших граждан в угоду политическим интересам официального Киева.
Для Порошенко сегодня самой важной целью остается сохранение власти, и ради этой цели, как мы видим, он готов пойти на любое преступление.
В свою очередь Народная милиция ДНР оставляет за собой право адекватного и симметричного реагирования на провокационные обстрелы.
Мы будем жестко пресекать все попытки разрушений наших домов и инфраструктуры и убийств мирных жителей Донбасса вооруженными формированиями Украины.
Читайте также: Донбасс: жирная точка
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Киев решил испытывать новую ракету «Корсар» на живых мишенях в ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Ударом ВСУ обесточены населённые пункты на юге ДНР
Только 1 марта аварийно-ремонтные бригады Республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания» восстановили энергоснабжение села Саханка, обесточенного в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины, как 7 марта в результате новых артиллерийских и минометных атак ВСУ напряжение пропало сразу в шести населенных пунктах Новоазовского района.
Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.
Как сообщил оперативный дежурный Министерства угля и энергетики ДНР, 7 марта в 19:05 в результате боевых действий отключилась подстанция 35 кВ «Саханка», обесточены четыре высоковольтные линии, 16 трансформаторных подстанций, без электроэнергии остались села Сергеевка, Саханка, Коминтерново, Заиченко, Ленинское, Дзержинское.
На следующий день сотрудники РП «РЭК» обнаружили в пролете опор № 61–62 перебитый провод фазы «А», восстановили его, но ПС «Саханка» осталась обесточенной, в ходе обстрела был поврежден последний из работающих трансформаторов на подстанции (резервный трансформатор был поврежден ВСУ ранее — прим. ред.).
Энергетики Республики в тот же день направили запрос на предоставление режима тишины на время проведения ремонтных работ на ПС «Саханка» в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
К сожалению, до сих пор украинская сторона не предоставила ответ.
Как только будет предоставлено согласование, восстановительные работы проведут в кратчайшие сроки.
Читайте также: Промах карателей отвёл катастрофу от Донбасса по обе стороны границы: сводка о военной ситуации (+ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su