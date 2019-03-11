Сводки от ополчения Новороссии 11 марта 2019

Глава ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением по поводу нарушения украинской стороной «весеннего» перемирия.

Украинская сторона цинично и преступно игнорирует все договоренности, достигнутые в ходе переговоров в Минске.

«Весеннее» перемирие не продержалось и 15 минут. ВСУ тут же открыли огонь по территории ДНР. При этом украинское военное командование целенаправленно отдает приказы обстреливать жилые дома и объекты инфраструктуры.

Только за первые трое суток режима прекращения огня противник обстрелял территорию Республики с применением более 200 боеприпасов. Обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований подверглись районы семи населенных пунктов Республики.

В результате вражеского снайперского огня погиб военнослужащий Народной милиции. Зафиксирован обстрел Васильевской насосной станции с применением противотанковых управляемых ракет.

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Без сомнения, активизация провокационных обстрелов со стороны ВСУ, игнорирование любых договоренностей, направленных на снижение боевой активности на линии разграничения, попытки запугивания и терроризирования жителей Донбасса, проживающих по обе стороны линии соприкосновения, являются частью предвыборной кампании действующей киевской власти.

Обстреливая наши города, разрушая жилые дома и инфраструктуру, киевская власть пытается отвлечь внимание своих избирателей от политического и экономического кризиса внутри страны и тем самым увеличить свои шансы на предстоящих выборах.

Бесспорно, провокации со стороны ВСУ в ближайшие дни не только не прекратятся, но и будут усиливаться. Киеву выгодно обострение ситуации на линии соприкосновения, и преступные приказы обстреливать наши города будут отдаваться и впредь, а ситуация продолжит накаляться.

Мы призываем мировое сообщество, страны-гаранты Минских соглашений, миссию ОБСЕ и другие международные организации оказать решительное и жесткое воздействие на украинскую сторону с целью урегулирования ситуации и недопущения убийства наших граждан в угоду политическим интересам официального Киева.

Для Порошенко сегодня самой важной целью остается сохранение власти, и ради этой цели, как мы видим, он готов пойти на любое преступление.

В свою очередь Народная милиция ДНР оставляет за собой право адекватного и симметричного реагирования на провокационные обстрелы.

Мы будем жестко пресекать все попытки разрушений наших домов и инфраструктуры и убийств мирных жителей Донбасса вооруженными формированиями Украины.

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