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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 11 марта 2019

22:17. 11 марта 2019 Просмотров - 181 Нет комментариев Опубликовал:

Сулеймани получил “Орден Зульфакара”



Кассем Сулеймани получил "Орден Зульфакара" – высшую военную награду Исламской Республики Иран.
Как утверждается, он стал первым военным, который ее удостоился с 1979 года. Сам орден был придуман еще англичанами в 1921 году и вручался 10 высокопоставленным армейским офицерам при шахе Пехлеви и ранее.
После исламской революции орден сохранился (хотя в иранской армии произошли очень большие изменения), но никому с тех пор не вручался, даже в годы ирано-иракской войны.
Кроме "Ордена Зульфакара", Сулеймани трижды получал "Орден Завоевания", который считается второй по значимости военной наградой. Видимо в 4-й раз вручать один и тот же орден было совсем не интересно.

В поздравительном послании от министра иностранных дел Зарифа (что является символом того, что разногласия между Зарифом и Сулеймани по поводу внезапного визита Асада в Тегеран преодолены) отмечается огромный вклад Сулеймани в построение "мирного и безопасного Ближнего Востока", что в случае с живым классиком гибридных войн звучит несколько иронично, хотя с точки зрения Ирана и его союзников, регион действительно стал более безопасным, а вот для врагов Ирана, не очень. Ну а Кассем Сулеймани приложил к этим процессам свою мозолистую руку. Прямо скажем, заслужил. На текущей момент Сулеймани безусловно является одним из самых ярких деятелей на Ближнем Востоке, Ирану с ним очень повезло. Ну а в целом это достаточно характерный пример роли личности в истории.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Конец “Зеленой зоны”



В Багдаде разбирают стену, которая огораживала "зеленую зону" в центре Багдада.
"Зеленая зона" появилась вскоре после оккупации Ирака в 2003 году и включала в себя американское и британское посольства, объекты связанные с оккупационной администрацией, а также объекты местного марионеточного правительства в центре Багдада.
В данной зоне существовали повышенные меры безопасности и как считалось, риск терактов и нападений различных боевиков там был ниже, чем в остальных районах столицы Ирака, которая называлась "красной зоной".



В свете линии на выдавливание США из Ирака и под формальным предлогом победы над ИГИЛ, иракское правительство прозрачно намекает, что времена привилегированного положения США в Ираке уходят в прошлое.



 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

«Предатель» Эрдоган играет на стороне Путина, раскалывая НАТО

«Предатель» Эрдоган играет на стороне Путина, раскалывая НАТО | Русская весна

Желание турецкого президента Реджепа Эрдогана закупить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 ставит под угрозу безопасность Североатлантического альянса. Владимиру Путину такие обстоятельства только на руку.

К такому выводу пришли авторы статьи The Times. На Западе посчитали, что российско-турецкая сделка разрушит один из столпов альянса — стандартизацию вооружения и боевой подготовки. По их мнению, это может привести к серьезным проблемам в НАТО, что, естественно, на руку России.

«Сближаясь с Москвой, он даёт режиму Путина возможность расколоть трансатлантический альянс, членство в котором до сих пор шло Турции на пользу. Действиями Владимира Путина движет вовсе не добрая воля по отношению к Анкаре. И проиграет здесь именно турецкий народ», — предупреждает The Times.

В газете считают, что Эрдоган стал ненадежным партнером для Европы и США. Именно по этой причине была отложена сделка по продаже Турции 100 самолетов F-35. В издании предположили, что тесное сотрудничество с Москвой также может привести к требованиям Анкары Вашингтону прекратить поддержку сирийских курдов.

Причем выводы авторов в какой-то степени верны. Очевидно, что турецко-российский союз продолжает укрепляться. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган часто встречаются лично и проводят телефонные переговоры. Товарооборот между государствами продолжает расти. Кроме того, Турция является одним из бюджетных вариантов для туристов. Служит неким аналогом Египта.

США в этой связи отходят даже не на второй, а на третий план. Даже попытки поставить ультиматум Эрдогану — ввести против Анкары санкции — были «не замечены» турецким президентом. Он заявил, что никто не вправе указывать Турции.

Владимир Путин в таком случае заручается поддержкой не только в отношении НАТО, но и в сирийском вопросе. По сути, российский президент добьется главной цели в регионе — поспособствует прекращению боевых действий мирным путем. «Астанинский формат» добьется мира в Сирии.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»

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Метки: главное, компиляция

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