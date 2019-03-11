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Невероятная гидротехническая Машина Марли с 133-летним стажем работы

17:10. 11 марта 2019 Просмотров - 365 Нет комментариев Опубликовал:

Даже сегодня это гидротехническое устройство (сохранись оно до наших ней), внушало бы уважение своим масштабом. А уж для XVII века это было поистине фантастическим механизмом. Название свое «Машина Марли» получило от дворца Марли, рядом с которым было сооружено голландцем Реннекеном Суалемом, архитектором и новатором. Заказчиком этого уникальной конструкции выступал сам Людовик ХIV, а назначением устройства было снабжение водой Версальского Парка с его фонтанами и прудами.

Сооружение установки было начато в 1681-ом и закончено в 1684-ом. Шестнадцатого июня «машина» начала свою работу: поднимала воду из Сены на высоту сто шестьдесят метров и расстояние от реки около пяти км в «бассейн Марли». А затем, по специально изготовленному акведуку длинной восемь км, вода поступала в Версальский Парк.

Грандиознейшая конструкция включала в себя четырнадцать двенадцатиметровых колес, которые приводили в действие двести двадцать один водяной насос (шестьдесят четыре располагались внизу, семьдесят девять и семьдесят восемь располагались у двух водозаборных колодцев). Они обеспечивали подачу порядка двухсот кубометров воды в час.

При строительстве было использовано восемьдесят пять тонн дерева, семнадцать железа, и по восемьсот пятьдесят тонн свинца и меди. На грандиозной стройке было задействовано около двух тысяч человек, дальнейшим обслуживанием устройства занималось шестьдесят сотрудников «Общества водоснабжения Версаля» .

Машина получилась грандиозной, сверхдорогой, шумной и довольно часто ломающейся. Тем не менее в таком виде, по первоначальной задумке, «Машина Марли» проработала сто тридцать три года! В 1800-ом году появляется план по реконструкции гидроустройства, который так и не был осуществлен. Вместо этого в 1817-ом она была разобрана и заменена на паровое устройство Сесиля и Мартена, затем (в 1859-ом) на установку Дюфре, а в 1968 появились электронасосы, которые питают Версальский парк по сегодняшний день.

От уникальной установки (которую любили изображать художники XIX века) до наших дней дожило совсем немного: водонапорный павильон, пристройка у Сены, и жилые дома техперсонала.

Источник: https://www.kramola.info/vesti/neobyknovennoe/neveroyatnaya-gidrotehnicheskaya-mashina-marli-s-133-letnim-stazhem-raboty

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