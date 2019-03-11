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Не для развлечения, а корысти ради

15:47. 11 марта 2019 Просмотров - 181 Нет комментариев Опубликовал:



Просто деньги нужны…
На деле, это далеко не новый подход. В прошлом году в схожем ключе выступал режиссер Иоселиани https://colonelcassad.livejournal.com/4257425.html, который на словах весь такой русофоб, но получать деньги и премии в "стране-агрессоре" не брезгует.
Зарабатывают вопреки. Плакали, но брали "агрессорские деньги". Ну а принципы? Тут у меня для грузинских "патриотов" плохие новости.

Заглавная картинка вот отсюда https://zergulio.livejournal.com/6251017.html (для невнимательных – это 2 разных балета)

PS. Для полноты картитны балет должен переименоваться в "Саакашвили" дабы подчеркнуть нерушимость сопротивления российской агрессии.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4834848.html

Метки: грузины, грузия, творцы, юмор

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