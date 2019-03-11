Не для развлечения, а корысти ради
15:47. 11 марта 2019 Просмотров - 181 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Просто деньги нужны…
На деле, это далеко не новый подход. В прошлом году в схожем ключе выступал режиссер Иоселиани https://colonelcassad.livejournal.com/4257425.html, который на словах весь такой русофоб, но получать деньги и премии в "стране-агрессоре" не брезгует.
Зарабатывают вопреки. Плакали, но брали "агрессорские деньги". Ну а принципы? Тут у меня для грузинских "патриотов" плохие новости.
Заглавная картинка вот отсюда https://zergulio.livejournal.com/6251017.html (для невнимательных – это 2 разных балета)
PS. Для полноты картитны балет должен переименоваться в "Саакашвили" дабы подчеркнуть нерушимость сопротивления российской агрессии.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4834848.html