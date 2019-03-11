Крым инфраструктурный. 5 лет без Украины
14:46. 11 марта 2019 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Украинская журналистка Медведева из "Страна.ЮА" осматривает крупнейшие инфраструктурные объекты построенные в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.
Как уже не раз писал на сей счет – ничего из построенного за последние годы, при Украине просто не могло появиться. Достаточно вспомнить эпопею с несчастным мостовым переходом у железнодорожного вокзала Севастополя и "великолепную" дорогу Керчь-Феодосия.
PS. На "Тавриде", кстати, после зимнего перерыва, сегодня снова начали укладывать асфальт, а избыток внутренней генерации электроэнергии в Крыму начали перекачивать обратно через Керченский пролив. Как тут не вспомнить украинские мантры 2014-2015 года "Посмотрим, как вы без украинского электричества проживете" (зависимость Крыма ри Украины по электроэнергии на тот момент была около 80-85%).
Плюс еще:
Реконструкция станции Багерово - https://trainfanat.livejournal.com/686685.html
Железнодорожная станция Семь Колодезей - https://trainfanat.livejournal.com/679728.html
Инспекционно-досмотровый комплекс для железнодорожных составов в Крым - https://trainfanat.livejournal.com/678277.html
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4834699.html