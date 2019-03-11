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Киев. Часть 36

16:01. 11 марта 2019 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:


Еще два снимка Роджера Фентона добавилось в коллекцию.


Строительство Цепного моста. 1852


Николаевский цепной мост. 1853


Бессарабская площадь


Большая Васильковская улица на Демиевке.


Вид на Подол


Общий вид Подола


Подольская Набережная


Вознесенско-Демиевская церковь. 1888


Вокзал


Галицкий базар


Главный вход в Сад Купеческого Собрания


Дом Городецкого


Киево-Печерская Лавра. Дальние пещеры


Киево-Печерская Лавра.


Киево-Печерская Лавра.


Крещатик


Манифестанты перед Мариинским дворцом. 1915


Михайловский подъём


На рынке


Пам. Св. Кн. Ольге, слева св. Андрей Первозванный, справа Св.Равн.Кирилл и Мефодий


Прощание с мощами Ефросиньи Полоцкой. 1910


Рейтарская улица

Источник: https://humus.livejournal.com/6511138.html

Метки: история, Киев, киевская губерния, Россия, фото

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