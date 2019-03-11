Киев. Часть 36



Еще два снимка Роджера Фентона добавилось в коллекцию.



Строительство Цепного моста. 1852





Николаевский цепной мост. 1853



Бессарабская площадь



Большая Васильковская улица на Демиевке.



Вид на Подол



Общий вид Подола



Подольская Набережная



Вознесенско-Демиевская церковь. 1888



Вокзал



Галицкий базар



Главный вход в Сад Купеческого Собрания



Дом Городецкого



Киево-Печерская Лавра. Дальние пещеры



Киево-Печерская Лавра.



Киево-Печерская Лавра.



Крещатик



Манифестанты перед Мариинским дворцом. 1915



Михайловский подъём



На рынке



Пам. Св. Кн. Ольге, слева св. Андрей Первозванный, справа Св.Равн.Кирилл и Мефодий



Прощание с мощами Ефросиньи Полоцкой. 1910



Рейтарская улица



Источник: https://humus.livejournal.com/6511138.html