Киев. Часть 36
16:01. 11 марта 2019 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Еще два снимка Роджера Фентона добавилось в коллекцию.
Строительство Цепного моста. 1852
Николаевский цепной мост. 1853
Большая Васильковская улица на Демиевке.
Вознесенско-Демиевская церковь. 1888
Главный вход в Сад Купеческого Собрания
Киево-Печерская Лавра. Дальние пещеры
Манифестанты перед Мариинским дворцом. 1915
Пам. Св. Кн. Ольге, слева св. Андрей Первозванный, справа Св.Равн.Кирилл и Мефодий
Прощание с мощами Ефросиньи Полоцкой. 1910