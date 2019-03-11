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Глава ФАС об обоснованности тарифов для населения

17:50. 11 марта 2019 Просмотров - 247 5 коммент. Опубликовал:


Глава Федеральной Антимонопольской Службы Артемьев разжигает.

По большинству коммунальных платежей население России переплачивает примерно 100 процентов себестоимости, то есть услуги ЖКХ для них обходятся в 2 раза дороже. Эти суммы "коммунальные монстры" расходуют на собственные нужды.
Об этом в интервью НТВ рассказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. "Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки", – заявил Артемьев.
По оценкам главы ФАС, в соседних областях стоимость производства одного кубометра воды в сопоставимых климатических условиях может отличаться в 54 раза, что говорит о завышении тарифов. "И, как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию и так далее", – посетовал Артемьев.

https://rg.ru/2019/03/11/glava-fas-zaiavil-o-dvukratnyh-pereplatah-naseleniia-za-uslugi-zhkh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop =- цинк

Само интервью.



Интересно, если главу ФАС заменить, то станут ли тарифы экономически обоснованными?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4835229.html

Метки: Видео, ФАС, эффективные менеджеры

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5 коммент.»

  • 729 285
    koba9 11 марта 2019 в 19:28 Ссылка
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    Кто бы сомневался , что это не так .

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  • 1076 924
    mary 11 марта 2019 в 20:04 Ссылка
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    это что за бунт на корабле ?как с Росстатом что- ли ?

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    • 7108 6218
      Руса mary 11 марта 2019 в 21:04 Ссылка
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      Почему “бунт на корабле”?
      Просто в Кремле стали понимать, почему “глубинный народ” не доверяет власти
      как сказал Сурков.

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  • 5091 4668
    strelez 11 марта 2019 в 20:47 Ссылка
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    Посидел, надул щёки, а воз и ныне там. Мусор отдельной квитанцией, а квартплата всё равно возросла.
    Где уголовные дела? Где посадки?

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  • 139 123
    Thomas 11 марта 2019 в 20:57 Ссылка
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    ФАС- это не команда на поиски монополий, а на болтовню. Ежу ясно, что разгром Чубайсом Единой энергетической сети привел не к ликвидации монополии, а к замене одной госмонополии множеством монопольных хозяйчиков. И создание управляющих компаний вместо нормальных домоуправлений не могло привести к конкуренции на рынке коммунальных услуг. Есть такие сферы жизни, в которых конкуренция в принципе невозможна. Попробуйте вместо Винда сделать тысячу фирм! Поэтому антимонопольная деятельность должна прежде всего бороться с монопольными ценами. А их в первую очередь устанавливает наше любимое Правительство, разрешая ежегодные повышения цен на монопольные продукты и предприЯтия.

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