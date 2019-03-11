Глава ФАС об обоснованности тарифов для населения
17:50. 11 марта 2019 Просмотров - 247 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Глава Федеральной Антимонопольской Службы Артемьев разжигает.
По большинству коммунальных платежей население России переплачивает примерно 100 процентов себестоимости, то есть услуги ЖКХ для них обходятся в 2 раза дороже. Эти суммы "коммунальные монстры" расходуют на собственные нужды.
Об этом в интервью НТВ рассказал руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. "Все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья. Мы давно им все переплачиваем. Они на это дело содержат различного рода рестораны, дома отдыха для себя, охотничьи заимки", – заявил Артемьев.
По оценкам главы ФАС, в соседних областях стоимость производства одного кубометра воды в сопоставимых климатических условиях может отличаться в 54 раза, что говорит о завышении тарифов. "И, как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию и так далее", – посетовал Артемьев.
https://rg.ru/2019/03/11/glava-fas-zaiavil-o-dvukratnyh-pereplatah-naseleniia-za-uslugi-zhkh.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop =- цинк
Само интервью.
Интересно, если главу ФАС заменить, то станут ли тарифы экономически обоснованными?
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4835229.html
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Кто бы сомневался , что это не так .
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это что за бунт на корабле ?как с Росстатом что- ли ?
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Почему “бунт на корабле”?
Просто в Кремле стали понимать, почему “глубинный народ” не доверяет власти
как сказал Сурков.
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Посидел, надул щёки, а воз и ныне там. Мусор отдельной квитанцией, а квартплата всё равно возросла.
Где уголовные дела? Где посадки?
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ФАС- это не команда на поиски монополий, а на болтовню. Ежу ясно, что разгром Чубайсом Единой энергетической сети привел не к ликвидации монополии, а к замене одной госмонополии множеством монопольных хозяйчиков. И создание управляющих компаний вместо нормальных домоуправлений не могло привести к конкуренции на рынке коммунальных услуг. Есть такие сферы жизни, в которых конкуренция в принципе невозможна. Попробуйте вместо Винда сделать тысячу фирм! Поэтому антимонопольная деятельность должна прежде всего бороться с монопольными ценами. А их в первую очередь устанавливает наше любимое Правительство, разрешая ежегодные повышения цен на монопольные продукты и предприЯтия.