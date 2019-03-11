Документальный фильм «Времени вопреки»
12:05. 11 марта 2019 Просмотров - 203 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Годы сменяются годами. Война сменяется войной. Гражданская, Великая Отечественная… Казалось, русский народ пережил немало такого, после чего необходимо объединять силы для того, чтобы над родной землей всегда был мир.
Так было. Но спустя более чем полвека война вернулась. Навеянная западом, наполненная предательством и ненавистью — вернулась вновь на русскую землю. И по её возвращению можно увидеть страшные вещи — как война отражается на поколениях.
Поисковики — так их называют по-простому. Военные археологи, которые посвящают свою жизнь тому, что не могли понять многие люди. Не могли понять до тех самых пор, пока не пришла война. Именно они тратили свои силы для того, чтобы напоминать всем, чего стоит мир. Такой же идеи во многом придерживаются и реконструкторы, которые хранят и проносят сквозь века память о былом.
В этом фильмы мы покажем, кто эти люди и для чего они занимаются своей деятельностью. Для чего они всем напоминают вновь и вновь о такой страшной силе, как война. Какая роль их в нашем обществе.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8449037.html
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Война-это то что очищает общество от всякого мусора.Она делает народ более сплоченым и способным преодолевать внутренние разногласия,ради общего благоденствия.Она способствует отделение врагов от друзей и разведению их в разные стороны.
Во время Гражданской войны люди разделились на красных и белых.
Красные победили и белым пришлось
эмигрировать за границу.Красные начали строить свое общество.Но постепенно идеи антисоциализма распространялись и с началом Великой Отечественной Войны многие,кто был заражен этими идеями,встречали немцев как освободителей и пошли на службу к ним.Произошла новая поляризация общества.В результате войны,оно очистилось от чужаков.Но,так как война не была на всей территории СССР ,много врагов осталось и они
продолжили работу.
В книге Морена”Нострадамус”
Цент.9 четверостишие51
“Против красных объединятся различные религии.
Огонь,вода,железо.Верёвку разорвет мир.
Вовремя умрут те,кто замышлял заговор,
Кроме одного,который нанесет всему миру особенно большой ущерб.”
То что против красных объединились многие-это понятно.
Именно мир порвал те связи,которые связывали людей и народы. Вовремя умерли те кто замышлял заговор (Андропов,Черненко).Кроме одного,
который нанесет всему миру особенно большой ущерб (Горбачев).Да, Горбачев сделал то-что не смогли сделать ни белые,ни Гитлер.Но,согласно многим пророчествамне, СССР должен возродиться.
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“Сдохла коммунистическая идея, поэтому и умер СССР.”
Полковник Владимир Квачков.
Вот коммунисты в лице Тараскина С.В. предлагают воскресить СССР. Путин уже создал СССР в виде РФ, то есть мини СССР. Полное отсутствие идеологии. Смотрите и думайте – это очередная утопия. Бывшие “советские” республикистроят свою самостоятельность, поскольку РФ не является государством. Это подтверждает паспорт гражданина РФ, который является видом на жительство. В паспорте отсутствует гражданство!.
https://www.youtube.com/watch?v=OOC_DM66QhY
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Коммунистическая идея никогда не сдохнет.Путать современный РФ с СССР -это какие шоры надо надеть?
Коммунистическая идея-это не шизофренический бред Маркса или Ленина,это будующий итог человеческого развития.
Если-бы Вы читали Библию ,то Вы бы знали,как там описывается приход Зверя .Зверь был,потом пришли семеро:Ленин,Сталин,Хрущев,
Брежнев,Андропов,Черненко,Горбачев- и Зверя нет.Потом Зверь явится с восьмым-Ельциным.Сейчас его ставленник-Лжепророк. Но как сказано там-же в “Откровении”царства им даны на время, надо полагать что пока общество чётко не разделится на этих Зверей и людей. То-есть сейчас происходит отделение зерен от плевел.