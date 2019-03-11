Документальный фильм «Времени вопреки»

Так было. Но спустя более чем полвека война вернулась. Навеянная западом, наполненная предательством и ненавистью — вернулась вновь на русскую землю. И по её возвращению можно увидеть страшные вещи — как война отражается на поколениях.Поисковики — так их называют по-простому. Военные археологи, которые посвящают свою жизнь тому, что не могли понять многие люди. Не могли понять до тех самых пор, пока не пришла война. Именно они тратили свои силы для того, чтобы напоминать всем, чего стоит мир. Такой же идеи во многом придерживаются и реконструкторы, которые хранят и проносят сквозь века память о былом.В этом фильмы мы покажем, кто эти люди и для чего они занимаются своей деятельностью. Для чего они всем напоминают вновь и вновь о такой страшной силе, как война. Какая роль их в нашем обществе.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8449037.html