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Что такое масленица? Когда провожать масленицу? Кому первый блин? Кто такие комы?… Алексей Орлов

09:46. 11 марта 2019 Просмотров - 150 Один комментарий Опубликовал:

Давайте разберёмся, – Когда провожать масленицу?
Алексей Орлов.

Часто задают вопросы,
- Когда встречать масленицу?
- Когда проводить масленицу?
- Когда провожать масленицу?

Давайте разберёмся:
- что такое масленица?
- что она означает?
- почему первый блин комам и кто такие комы?
- что означают блины?
- зачем и кого сжигают?
- при чём здесь христианство?
… и тогда, возможно, всё встанет на свои места.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x4NKjw9f1cU

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Один комментарий»

  • 18690 16294
    Вячеслав 11 марта 2019 в 10:07 Ссылка
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    У славян не Масленица, а Комоедица… Масленица НЕ является ведическим праздником и НЕ имеет никаких ведических корней — этот праздник был введен церковниками в XVI веке для вытеснения из народного сознания великого солнечного праздника встречи весеннее равноденствие (начало астрономической весны). Славянские праздники отмечаются строго в определённые дни, а не являются “плавающими”, как у христиан… Если бы правительство, “по поручению” РуПЦер, разрешило его праздновать, то оно разрешило бы и строительство наших капищ, не запрещало бы Славяно-арийские веды, не преследовало бы староверов (не путать со старообрядцами-христианами) и родноверов… Но этого нет…

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