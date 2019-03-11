Андрей Фурсов. Умер Линдон Ларуш. Человек, предвидевший наше будущее.

Американский экономист и политический деятель Линдон Ларуш умер на 97-м году жизни. Он был противником финансового капитализма, предсказал мировой экономический кризис, много сделал, чтобы выявить связи между семействами, которые управляют миром. Комментирует изветный историк Андрей Фурсов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xjV5mnZm9Cg