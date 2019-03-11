Андрей Фурсов. Умер Линдон Ларуш. Человек, предвидевший наше будущее.
12:50. 11 марта 2019 Просмотров - 197 2 коммент. Опубликовал: Владимир
Американский экономист и политический деятель Линдон Ларуш умер на 97-м году жизни. Он был противником финансового капитализма, предсказал мировой экономический кризис, много сделал, чтобы выявить связи между семействами, которые управляют миром. Комментирует изветный историк Андрей Фурсов.
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Отсюда следует, что в США действительно существует свобода слова!
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Должен вам напомнить,его все таки посадили.Свобода слова существовала и в РФии пока не приняли новый закон, другое дело как только от болтовни кто нить начинал переходить к делам его убирали с поля.