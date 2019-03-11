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Андрей Фурсов. Умер Линдон Ларуш. Человек, предвидевший наше будущее.

12:50. 11 марта 2019 Просмотров - 197 2 коммент. Опубликовал:

Американский экономист и политический деятель Линдон Ларуш умер на 97-м году жизни. Он был противником финансового капитализма, предсказал мировой экономический кризис, много сделал, чтобы выявить связи между семействами, которые управляют миром. Комментирует изветный историк Андрей Фурсов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xjV5mnZm9Cg

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2 коммент.»

  • 6577 1946
    nikolay 11 марта 2019 в 14:34 Ссылка
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    Отсюда следует, что в США действительно существует свобода слова!

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    • 8943 5985
      Владимир nikolay 11 марта 2019 в 15:10 Ссылка
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      Должен вам напомнить,его все таки посадили.Свобода слова существовала и в РФии пока не приняли новый закон, другое дело как только от болтовни кто нить начинал переходить к делам его убирали с поля.

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