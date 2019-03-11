1908-1909. Д-р Курт Бейер в Сиаме. Часть 2
10:40. 11 марта 2019 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1908-1909. Д-р Курт Бейер в Сиаме
Бангкок. Большой дворец правителей Сиама (Пхрабароммахарадчаванг)
Бангкок. Военный парад у Большого Дворца
Бангкок. Музыканты на параде
Бангкок. Праздничная повозка
Бангкок. Праздничное шествие
Бангкок. Праздничное шествие
Бангкок. Храмовый комплекс
Бангкок. Небольшой храмовый комплекс
Бангкок. Храм Рассвета (Ват Арун)
Бангкок. В храме. Вид на лестничный пролет
Бангкок. В храме
Бангкок. Парк с открытым павильоном
Бангкок. Железнодорожные мастерские. Внутренний вид
Бангкок. Всадник
Бангкок. Пароход с пассажирами в гавани
Бангкок. Пароход с пассажирами в порту
Бангкок. Плавающие закусочные на клонгах (каналах)
Застроенные домами берега реки
Вид на реку
Прогулка на лодке по реке
Окрестности Бангкока. На водопое
Окрестности Бангкока. На водопое
Окрестности Бангкока. Плотина на реке Менам
Окрестности Бангкока. Плотина на реке Менам
Окрестности Бангкока. Плотина на реке Менам
Окрестности Бангкока. Плотина на реке Менам
Окрестности Бангкока. Инженеры на недавно построенной плотине на реке Менам (Чаупхрая)
Ратчабури. Железнодорожный вокзал
Слоны со своими погонщиками
Строительство железнодорожного пути, вероятно, северной линии