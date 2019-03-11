1908-1909. Д-р Курт Бейер в Сиаме. Часть 2

Бангкок. Большой дворец правителей Сиама (Пхрабароммахарадчаванг)Бангкок. Военный парад у Большого ДворцаБангкок. Музыканты на парадеБангкок. Праздничная повозкаБангкок. Праздничное шествиеБангкок. Праздничное шествиеБангкок. Храмовый комплексБангкок. Небольшой храмовый комплексБангкок. Храм Рассвета (Ват Арун)Бангкок. В храме. Вид на лестничный пролетБангкок. В храмеБангкок. Парк с открытым павильономБангкок. Железнодорожные мастерские. Внутренний видБангкок. ВсадникБангкок. Пароход с пассажирами в гаваниБангкок. Пароход с пассажирами в портуБангкок. Плавающие закусочные на клонгах (каналах)Застроенные домами берега рекиВид на рекуПрогулка на лодке по рекеОкрестности Бангкока. На водопоеОкрестности Бангкока. На водопоеОкрестности Бангкока. Плотина на реке МенамОкрестности Бангкока. Плотина на реке МенамОкрестности Бангкока. Плотина на реке МенамОкрестности Бангкока. Плотина на реке МенамОкрестности Бангкока. Инженеры на недавно построенной плотине на реке Менам (Чаупхрая)Ратчабури. Железнодорожный вокзалСлоны со своими погонщикамиСтроительство железнодорожного пути, вероятно, северной линии

Источник: https://humus.livejournal.com/6510360.html