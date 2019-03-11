12 марта — Презентация книги «Святые девяностые»

Дом книги. 19.00. Невский проспект, 28

Презентация книги Михаила Попова, Дмитрия Пучкова и Дмитрия Павлуша — "Святые девяностые".

Девяностые годы ХХ века запомнились по-разному: для кого-то они стали временем потерь — страны, ресурсов, экономического благополучия, для кого-то — временем финансового взлета, «святыми» девяностыми.

В новом цикле бесед, впервые вышедших в качестве серии передач на канале творческого объединения Алексея Трофимова «Штопор», активный участник происходивших в 90-е годы событий, доктор философских наук Михаил Попов и старожил «Тупичка» Дмитрий Павлуш обсуждают: Когда наступил переход от социализма к капитализму? Какие партии проводили антигосударственную политику? Что защищали активисты у Белого дома? Книга «“Святые” девяностые» будет полезна всем, кто хочет через трагические события прошлого понять современность и определить перспективы будущего развития России. Творческое объединение «Штопор» было основано Алексеем Трофимовым и Дмитрием Павлушем в 2016 году в качестве площадки для публикации авторских программ, ориентированных на сохранение исторической памяти и культурного наследия и продолжающих лучшие традиции советского телевидения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iXUebYE_www