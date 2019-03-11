Главная » Видео, Литература, Мировоззрение, Политика

12 марта — Презентация книги «Святые девяностые»

15:53. 11 марта 2019 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

Дом книги. 19.00. Невский проспект, 28 

Презентация книги Михаила Попова, Дмитрия Пучкова и Дмитрия Павлуша — "Святые девяностые".
Девяностые годы ХХ века запомнились по-разному: для кого-то они стали временем потерь — страны, ресурсов, экономического благополучия, для кого-то — временем финансового взлета, «святыми» девяностыми. 
В новом цикле бесед, впервые вышедших в качестве серии передач на канале творческого объединения Алексея Трофимова «Штопор», активный участник происходивших в 90-е годы событий, доктор философских наук Михаил Попов и старожил «Тупичка» Дмитрий Павлуш обсуждают: Когда наступил переход от социализма к капитализму? Какие партии проводили антигосударственную политику? Что защищали активисты у Белого дома? Книга «“Святые” девяностые» будет полезна всем, кто хочет через трагические события прошлого понять современность и определить перспективы будущего развития России. Творческое объединение «Штопор» было основано Алексеем Трофимовым и Дмитрием Павлушем в 2016 году в качестве площадки для публикации авторских программ, ориентированных на сохранение исторической памяти и культурного наследия и продолжающих лучшие традиции советского телевидения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iXUebYE_www

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Семья Никитиных: Удался ли эксперимент Родителей
...– неплохая «медпрактика»), и в марте 1984 года ушла в первый... перед профессионалами-литераторами – на презентации книги знакомого писателя, который попросил меня... учитель истории (ПСТГУ – Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет) – работает по...
Вечный актив Морозовых
...Морозовская детская больница.В марте 1898 года в ... три — Святой Софьи на 100 мест, Святого Владимира на ... выйдет к осени.===============================================================================Рекомендуем:Презентация книги «Грани русского раскола». ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 марта 2016
...поздравили сирийцев в День святого Валентина. На видео запечатлен...полноценное общество, матерям выдают книги с инструкциями, как ...Тобрука.Университет Бенгази. Кампус.Презентация программы безопасности и контроля... пр. Хомс 6 марта 20166 марта 2016 г. части ...
Новости Украины и Новороссии 01 марта 2016
...на площади возле часовни святой великомученицы Варвары, по инициативе... — заявил Путконен на презентации луганского филиала агентства DONi ...именно сегодня, поскольку 1 марта, по требованию парламентского ...числе, странные отсылки к книге «Маугли». Слова Луценко...
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
...прошлом году, в начале марта, когда был пик ...на большую и шумную презентацию книги для российской молодежи двух... подобным фильмам, спектаклям, книгам -осуществляемой в России политики... граждан христианского вероисповедания к Святым местам, - получили при...
Не Россия: Ломка русской идентичности
... Андрея Пуговкина. Презентация книги была проведена в центре «Мемориал», частично книга была напечатана...выставки в соцсети ВКонтакте 31 марта 2015 года.Другой культурный ... находится в здании Лютеранской церкви Святой Анны в Петербурге. Собор принадлежит...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>