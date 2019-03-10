Юрий Гагарин: жизнь среди звезд (2019)
10:15. 10 марта 2019 Просмотров - 46 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток» с пилотом–космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Всего 108 минут – и история мира уже не будет прежней.
Источник: http://2planeta.ru/news/jurij_gagarin_zhizn_sredi_zvezd_2019/2019-03-10-72016
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Очень жаль, что упорно замалчивают имена космонавтов-Героев, погибших в космосе до полёта Гагарина! Я не имею ничего против Юрия, наоборот очень симпатизирую ему. Просто люди должны знать всех, кто отдал свои жизни во имя прогресса и открытий. Надеюсь, что их имена всё таки назовут, а Юра для меня по-прежнему космонавт номер один!