Юрий Гагарин: жизнь среди звезд (2019)

12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток» с пилотом–космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Всего 108 минут – и история мира уже не будет прежней.





Источник: http://2planeta.ru/news/jurij_gagarin_zhizn_sredi_zvezd_2019/2019-03-10-72016