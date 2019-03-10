Выводим байкальский хайп на чистую воду
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В последнее время обострилась дискуссия вокруг строящегося на Байкале китайского завода по розливу питьевой воды. Разберём вопрос в сегодняшнем спецвыпуске – как всегда без, вооружившись не эмоциями, а калькулятором и голыми фактами.
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Вода будет стоить баснословные цифры не доступные простым россиянам. Всё это будет уходить в европу и продаваться по бросовым ценам, лишь бы взяли. Ну и какая выгода россиянам поить Запад и Америку, которые, как говорят СМИ хотят на нас напасть? Что только китайцы могут построить такой завод? А мы россияне не можем построить такой завод? Да, не можем. А кто виноват? Правительство виновато, что россияне ни чего не могут, а Китай может, США может, Европа может, даже Африка может. Индия ещё может и Япония, я и забыл совсем. Веду себя как жена импотента.