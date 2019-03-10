Сводки от ополчения Новороссии 10 марта 2019
- 15:39 ВСУ выпустили более 180 мин и снарядов за три дня перемирия.
- 10:30 Служу Республике. Украинские боевики поздравили женщин ЛНР обстрелом Марьевки.
- 06:00 «В ожидании кровавой бойни»: бойцы ЛНР на передовой рассказали об агрессии врага (ВИДЕО).
ВСУ выпустили более 180 мин и снарядов за три дня перемирия
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Служу Республике. Украинские боевики поздравили женщин ЛНР обстрелом Марьевки
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«В ожидании кровавой бойни»: бойцы ЛНР на передовой рассказали об агрессии врага (ВИДЕО)
Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко побывал в районе н.п. Золотое-5 в попаснянском районе, являющегося одной из самых горячих точек на Луганщине.
Бойцы, находящиеся на передовой, рассказали об оперативной обстановке на этом участке фронта.
Военнослужащий Анатолий Демьянов сообщил, что враг постоянно ведёт обстрелы из миномётов, СПГ (станковые противотанковые гранатомёты) и другого вооружения.
Он высказал уверенность, что обострение ситуации связано с приближающимися президентскими выборами на Украине
«Если Порошенко останется у власти, то будет продолжение кровавой бойни», — сказал Демьянов.
Военный твёрдо заявил, что Защитники Республики готовы стоять до конца, отражая атаки врага.
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Сенсация. Игорь Стрелков (Гиркин)продаёт медаль “За освобождение Крыма).
https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=gjxlWyDtUsg
Выдержка из статьи Игоря Стрелкова о положении в Донбассе.
Главными организаторами добровольцев в России остаются подонки Бородай и Пинчук ни разу не воевавшие на Донбассе, под чутким руководством кавказского еврея Суркова. Задачей Союза добровольцев было, есть и будет не допустить нового подъёма “неконтролируемого” добровольчества. Что может произойти под контролем Суркова, это утилизация и слив.