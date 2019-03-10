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Сводки от ополчения Новороссии 10 марта 2019

20:32. 10 марта 2019 Просмотров - 244 Один комментарий Опубликовал:

ВСУ выпустили более 180 мин и снарядов за три дня перемирия

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Украинские силовики выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 180 мин и снарядов за три дня действия “весеннего” перемирия, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
“Весеннее” перемирие, согласованное в ходе видеоконференции подгруппы по безопасности, действует в Донбассе с 8 марта.
“Несмотря на заявления украинской стороны на международных площадках о соблюдении режима прекращения огня, за три дня “весеннего” перемирия со стороны вооруженных формирований Украины по территории республики было выпущено более 180 боеприпасов, включая мины различного калибра”, – сказал Басурин.
Он призвал миссию ОБСЕ зафиксировать факты нарушений со стороны украинских силовиков и “оказать давление на украинское военное командование с целью выполнения ими достигнутых договорённостей по прекращению огня”.
“Мы со своей стороны оставляем за собой право принять адекватные и жесткие меры по усмирению воинствующего пыла украинских командиров”, – добавил Басурин.

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«В ожидании кровавой бойни»: бойцы ЛНР на передовой рассказали об агрессии врага (ВИДЕО)

«В ожидании кровавой бойни»: бойцы ЛНР на передовой рассказали об агрессии врага (ВИДЕО) | Русская весна

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко побывал в районе н.п. Золотое-5 в попаснянском районе, являющегося одной из самых горячих точек на Луганщине.

Бойцы, находящиеся на передовой, рассказали об оперативной обстановке на этом участке фронта.

Военнослужащий Анатолий Демьянов сообщил, что враг постоянно ведёт обстрелы из миномётов, СПГ (станковые противотанковые гранатомёты) и другого вооружения.

Он высказал уверенность, что обострение ситуации связано с приближающимися президентскими выборами на Украине

«Если Порошенко останется у власти, то будет продолжение кровавой бойни», — сказал Демьянов.

Военный твёрдо заявил, что Защитники Республики готовы стоять до конца, отражая атаки врага.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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Один комментарий»

  • 6571 1944
    nikolay 10 марта 2019 в 21:19 Ссылка
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    Сенсация. Игорь Стрелков (Гиркин)продаёт медаль “За освобождение Крыма).
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