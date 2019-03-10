Сводки от ополчения Новороссии 10 марта 2019

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко побывал в районе н.п. Золотое-5 в попаснянском районе, являющегося одной из самых горячих точек на Луганщине.

Бойцы, находящиеся на передовой, рассказали об оперативной обстановке на этом участке фронта.

Военнослужащий Анатолий Демьянов сообщил, что враг постоянно ведёт обстрелы из миномётов, СПГ (станковые противотанковые гранатомёты) и другого вооружения.

Он высказал уверенность, что обострение ситуации связано с приближающимися президентскими выборами на Украине

«Если Порошенко останется у власти, то будет продолжение кровавой бойни», — сказал Демьянов.

Военный твёрдо заявил, что Защитники Республики готовы стоять до конца, отражая атаки врага.

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