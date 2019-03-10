Новости Украины и Новороссии 10 марта 2019

«Национальный корпус» — детище полка «Азов», который считается близким к главе МВД Украины Арсену Авакову — впервые перешел на крайне жесткую антипорошенковскую риторику.

А главное — озвучил программу действий, которая, будучи реализованной, фактически срывает предвыборную кампанию президента.

Украинское издание «Страна» дает основные выводы после вчерашней акции нацистов.

Нацисты «азовского» крыла требуют у Порошенко до следующей субботы отправить за решетку Олега Гладковского и его сына Игоря. Иначе обещают ужесточение уличных акций.

Условие выглядит заведомо невыполнимым. Гладковский — давний друг Порошенко. И многое может рассказать. Таким образом, ультиматум скорее всего выполнен не будет. А значит — именно такого результата и добивались организаторы митинга. Чтобы иметь повод развернуть активные действия против президента.

Учитывая, что все это случилось за три недели до выборов, то гарант получает серьезную проблему. Ведь Билецкий намекнул, что его боевики начнут ездить за Порошенко и приходить на его «проплаченные митинги».

С нацистов крайне трудно будет срывать шапки и хлопать по лицу, как в последнее время гарант поступает с теми, кто создает нештатные ситуации на его предвыборных поездках.

При этом реально помешать Билецкому «отбирать улицу» у Порошенко может лишь полиция. Которая находится под контролем Арсена Авакова — министра, явно не симпатизирующего президенту. Зато имеющего влияние на Нацкорпус.

Что сможет противопоставить Порошенко? На самом деле немногое: «титушки» или карманные националисты из «Братства» или С14 — если, конечно, те захотят бодаться с собратьями по радикальным воззрениям. Что вряд ли: это ведь куда опаснее, чем кошмарить журналистов или священников по наводке СБУ.

Да и перманентные силовые конфликты на митингах обессмысливают для Порошенко саму идею предвыборных поездок, которые замаскированы под официальные мероприятия в областях.

Конечно, угрозы «Нацкорпуса» могут так и остаться угрозами и не пойти дальше. Но они уже начали их воплощать. Произошла явно неспонтанная стычка с Нацгвардией у АП — чтобы показать серьезность намерений. А после акции на Банковой нацисты поехали в Черкасскую область и заставили Порошенко бежать с митинга.

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