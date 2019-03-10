Новости Украины и Новороссии 10 марта 2019
- 08:00 Нацисты Авакова начинают охоту за Порошенко (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:32 ВНИМАНИЕ: МВД ЛНР разъяснило необходимость и порядок регистрации транспорта (ВИДЕО).
- 00:56 Хотели хардкора.
- 00:18 Когда диктатор убегает.
Нацисты Авакова начинают охоту за Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
«Национальный корпус» — детище полка «Азов», который считается близким к главе МВД Украины Арсену Авакову — впервые перешел на крайне жесткую антипорошенковскую риторику.
А главное — озвучил программу действий, которая, будучи реализованной, фактически срывает предвыборную кампанию президента.
Украинское издание «Страна» дает основные выводы после вчерашней акции нацистов.
Нацисты «азовского» крыла требуют у Порошенко до следующей субботы отправить за решетку Олега Гладковского и его сына Игоря. Иначе обещают ужесточение уличных акций.
Условие выглядит заведомо невыполнимым. Гладковский — давний друг Порошенко. И многое может рассказать. Таким образом, ультиматум скорее всего выполнен не будет. А значит — именно такого результата и добивались организаторы митинга. Чтобы иметь повод развернуть активные действия против президента.
Учитывая, что все это случилось за три недели до выборов, то гарант получает серьезную проблему. Ведь Билецкий намекнул, что его боевики начнут ездить за Порошенко и приходить на его «проплаченные митинги».
С нацистов крайне трудно будет срывать шапки и хлопать по лицу, как в последнее время гарант поступает с теми, кто создает нештатные ситуации на его предвыборных поездках.
При этом реально помешать Билецкому «отбирать улицу» у Порошенко может лишь полиция. Которая находится под контролем Арсена Авакова — министра, явно не симпатизирующего президенту. Зато имеющего влияние на Нацкорпус.
Что сможет противопоставить Порошенко? На самом деле немногое: «титушки» или карманные националисты из «Братства» или С14 — если, конечно, те захотят бодаться с собратьями по радикальным воззрениям. Что вряд ли: это ведь куда опаснее, чем кошмарить журналистов или священников по наводке СБУ.
Да и перманентные силовые конфликты на митингах обессмысливают для Порошенко саму идею предвыборных поездок, которые замаскированы под официальные мероприятия в областях.
Конечно, угрозы «Нацкорпуса» могут так и остаться угрозами и не пойти дальше. Но они уже начали их воплощать. Произошла явно неспонтанная стычка с Нацгвардией у АП — чтобы показать серьезность намерений. А после акции на Банковой нацисты поехали в Черкасскую область и заставили Порошенко бежать с митинга.
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ВНИМАНИЕ: МВД ЛНР разъяснило необходимость и порядок регистрации транспорта (ВИДЕО)
Министерство внутренних дел Луганской Народной Республики напоминает гражданам, что, согласно Постановлению Совета Министров Луганской Народной Республики от 13.02.2018 № 84/18, все юридические и физические лица, эксплуатирующие, в том числе временно, на территории ЛНР транспортные средства с украинской регистрацией, обязаны пройти государственную регистрацию в УГИБДД МВД ЛНР.
Об этом «Русской Весне» рассказали в МВД Республики.
Так, юридические лица любой формы собственности, зарегистрированные на территории ЛНР и эксплуатирующие транспортные средства, зарегистрированные на территории Украины, обязаны получить государственные номерные знаки и свидетельства о регистрации транспортных средств до 31 марта 2019 года. Для физических лиц срок прохождения данной процедуры — до 31 декабря 2019 года. МВД ЛНР призывает не откладывать регистрацию на последний день.
Государственная регистрация указанных транспортных средств проводится подразделениями МРЭО УГИБДД МВД ЛНР в течение одного рабочего дня. В случае необходимости (проведение дополнительных проверок предоставленных документов и транспортных средств) этот срок может быть продлен до десяти рабочих дней с момента подачи заявления. При этом эксплуатация транспортных средств не запрещается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Луганской Народной Республики.
Напоминаем, что, согласно статьи 19.38 Кодекса Луганской Народной Республики «Об административных правонарушениях», нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов в случае, если регистрация обязательна, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч российских рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч российских рублей; на физических лиц — предпринимателей и на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей.
Стоимость государственной регистрации транспортных средств как физических, так и юридических лиц составляет 1133 рубля за автомобиль производства стран СНГ и 1168 рублей за автомобиль иностранного производства.
При проведении государственной регистрации транспортных средств, принадлежащих физическим лицам и юридическим лицам негосударственной формы собственности, регистрационные документы и номерные знаки, выданные регистрационными подразделениями Украины, не изымаются.
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Хотели хардкора
Аваков и хардкор.
А ведь в 2014 году были совсем другие речи.
Тот случай, когда хардкор затянулся на 5 лет.
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Когда диктатор убегает
Номер кошелька «Вопросы Порошенко» – 410015735774328
https://money.yandex.ru/to/4100157357…
На всякий случай Paypal anatolijsharij@gmail.com оплата вкладкой «товары и услуги» с обяз пометкой «Петя».
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