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На грани войны. Как советский разведчик и американский журналист спасли мир

20:21. 10 марта 2019 Просмотров - 136 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: АиФ

Серию операций совет­ской разведки по добыванию секретов американского ядерного оружия на Западе принято называть атомным шпионажем. Все люди, так или иначе причаст­ные к этому грандиозному предприятию, уже вошли в историю.

Джон Скали и Александр Феклисов.

Джон Скали и Александр Феклисов. © / Служба внешней разведки

Разведчик Александр Семёнович Феклисов родился 9 марта 1914 года. Он вошёл в историю дважды, поучаствовав как в самом атомном шпионаже, так и в спасении мира от его послед­ствий.

— Первые в жизни воспоминания для меня начались в Лондоне, — рассказывает Наталия Александровна, старшая дочь Феклисова. — В английском детском саду я лупила английского мальчишку. Мама Зина всегда покрывалась багровым румянцем, а папа только ухмылялся. Это был 1947 год. Отец  был замом резидента по технической разведке, работал со знаменитым атомщиком Клаусом Фуксом, занятым в проектах по созданию ядерного оружия.

Через десять лет Феклисов оказался на земле «ГП», главного противника — так отец называл американцев. С 1960 по 1964 г. в открытой должности советника Посольства СССР он возглавлял советскую резидентуру в Вашингтоне. А в октябре 1962 года случился Карибский кризис…

Александр Феклисов (в кружочке) и другие официальные лица сопровождают Хрущёва во время его поездки по Америке

Александр Феклисов (в кружочке) «и другие официальные лица» сопровождают Хрущёва во время его поездки по Америке. Фото: из личного архива семьи Феклисовых

13 дней кризиса

В наши дни гриль-ресторан морепродуктов «Эксидентал» — пафосное и дорогое вашингтонское заведение в двух шагах от Белого дома на Пенсильвания авеню. Тогда, 52 года назад, это был приличный, но не самый шикарный ресторан в городе. За одним из его столиков два человека пытались спасти мир от ядерной катастрофы.

…14 октября 1962 г. американский самолёт-шпион засёк, что на Кубе спешно строят пусковые площадки для советских баллистических ракет Р-12. Их дальность в 2000 километров позволила бы накрыть всё Восточное побережье США, включая Нью-Йорк и Вашинг­тон, Чикаго и Канзас-Сити. Президент Кеннеди и первый секретарь ЦК КПСС Хрущёв постоянно обменивались телеграммами, но договориться не удавалось — ни одна из сторон не хотела уступать. Мир сползал к ядерной войне, когда 22 октября Феклисова пригласил на завтрак в «Эксидентал» его вашингтонский знакомый, тележурналист Джон Скали. Тот знал, что Феклисов — русский резидент. Но и Феклисов знал, что Скали лично знаком с братьями Кеннеди. В тот день разговора не получилось, а обстановка продолжала накаляться. Через 3 дня уже Феклисов позвал Скали на ланч.

— Как самочувствие Хрущёва? — начал беседу американец.

— Я лично не знаком с Хрущёвым, — ответил отец. И не преминул съязвить: — Это вы на короткой ноге с президентом Кеннеди.

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв и президент США Джон Кеннеди

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв и президент США Джон Кеннеди. Фото: www.globallookpress.com

Последнее предположение Скали тут же подтвердил, доведя до сведения «советского товарища», что Пентагон заверяет президента США в готовности в случае принятия политического решения покончить с режимом Кастрои советскими ракетами на Кубе за 48 часов.

— Президент должен отдавать себе отчёт, что вторжение на Кубу равносильно предоставлению Хрущёву свободы действий, — ответил отец. — Советский Союз может нанести ответный удар по вашему уязвимому месту в другом районе мира…

Скали почему-то подумал про Западный Берлин, папа не стал его разубеждать. Дело в том, что его вообще никто не уполномочивал делать подобные смелые заявления. Александра Семёновича потом долго укоряли за то, что он действовал без санкции руководства. Но Скали и Кеннеди об этом не знали, поэтому импровизация отца о возможном захвате Западного Берлина напугала и Джона Скали, и хозяина Белого дома, куда немедленно побежал журналист. В четыре пополудни Скали снова встретился с Феклисовым. На этот раз он принёс следующие условия разрешения Карибского кризиса: СССР демонтирует ракетные установки, а США снимают блокаду острова и обязуются туда не вторгаться. Отец уточнил, кто уполномочил Скали передать условия урегулирования кризиса, и получил ответ: «Джон Фицджеральд Кеннеди — президент Соединённых Штатов Америки».

Они успели

Собственно говоря, дело было уже сделано, хотя поволноваться всем ещё пришлось. Например, советский посол Добрынин отказался передавать предложения по дипломатическим каналам, и они ушли в Москву по линии КГБ.

Развертывание советский ракет на Кубе

Развертывание советский ракет на Кубе. Фото: www.globallookpress.com

Хрущёв не давал ответа в течение двух дней. Американцы нервничали, на очередной встрече Скали обвинял Феклисова в том, что русские нарочно тянут время. Дошло до того, что по­смотреть на него (а есть ли вообще такой человек?) в советское посольство лично приехал брат президента Роберт Кеннеди, министр юстиции США. Наконец 28 октября Хрущёв согласился. У всех отлегло от сердца. На последней ресторанной встрече Александр Феклисов и Джон Скали просто распили бутылку хорошего вина. «Мы заслужили это», — сказал американский журналист. И был прав. Как выяснилось спустя много лет, до катастрофы тогда оставалось полдня: ракеты предполагалось привести в боевую готовность в тот самый день, а на следующий — 29 октября — Пентагон планировал нападение на Кубу.

Герой России

— С отцом всегда было интересно,- вспоминает  Наталия Александровна.- Он всегда старался направлять меня и сестру, как он говорил, «в разумное русло». Как ему это удавалось, понять сложно. Он проработал в разведке 35 лет, из них 15 провёл в командировках за границей. Я прожила в интернате КГБ три с половиной, а сестра — полтора года. Помню, что отец очень любил брать в руки наши учебники и читать их с первой страницы. Однажды мне задали домашнее сочинение по «Отрочеству» Толстого. Отец взялся его написать, сочинил 4 страницы и сказал: «Вот увидишь, нам поставят пятёрку». Он не знал, что при переписывании я в конце добавила свою, очень глупую, фразу, и учитель сразу понял, что сочинение не моё. Мы получили 4 балла. Отец очень разозлился, что мы засыпались на такой мелочи, и долго со мной не разговаривал…

Позднее, когда я училась на третьем курсе иняза, отец написал за меня курсовую по советско-английским отношениям времён холодной войны. Старой ошибки он не повторил — работу отпечатали и переплели в КГБ. Преподаватели с кафедры страноведения потом долго хвалились, какую замечательную студентку вырастили. Знали бы они, что курсовую за меня писал разведчик, в недавнем прошлом — второй человек в Лондонской резидентуре!

«Ваш папа — самый смелый человек на свете,- говорила нам наша мама Зинаида Васильевна.- Учите английский, читайте по-английски, выйдите замуж за разведчиков и тоже будете помогать мужьям в их работе». Сама она была идеальной женой резидента, а по-английски, пожалуй, говорила лучше отца.

До выхода в отставку в 1974 г. Александр Семёнович преподавал в Академии внешней разведки. Потом написал две книги мемуаров, а событиями в стране и мире продолжал интересоваться до самой смерти.

В 2000 г. в США сняли фильм «Тринадцать дней» про Кариб­ский кризис с Кевином Костнером в одной из главных ролей. Феклисова в нём играл актёр со странноватой для американца фамилией - Крутоног, отдалённо напоминающий оригинал. К выбору актёров Александр Семёнович претензий не имел. Имел к костюмерам: «Они одели меня в водолазку с пиджаком, — возмущался он после просмотра. — Так в Америке одни фермеры ходят. А я всегда ходил в сорочке с галстуком».

После миссии в Вашингтоне Феклисов так и остался полковником. Звание Героя России ему было присвоено только в 1996-м, причём за добывание секретов атомной бомбы, а вовсе не за Карибский кризис. Он умер 26 октября 2007 г. Сейчас у Феклисова четверо внуков и семь правнуков.

Заслуги Скали на родине тоже оценили довольно сдержанно. Одно время он работал послом США при ООН, потом снова вернулся в журналистику. Умер в 1975-м в возрасте 77 лет. В общем, нельзя сказать, чтобы на участников этой истории обрушился благодарственный дождь. Хотя, с другой стороны, чем таким особенным можно наградить человека за спасение мира?

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101482

Метки: чит.клуб

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