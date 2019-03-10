Этуш освобождал Донбасс от фашистов: забытые вехи биографии великого артиста

Скончавшийся вчера Владимир Этуш был не только всенародно любимым артистом, но ещё и героем-фронтовиком, чей боевой путь пролегал и через Донбасс.

Сразу после начала Великой Отечественной войны Владимир Этуш записался добровольцем на фронт, после чего был направлен в школу военных переводчиков в Ставрополь.

На фронте попал в стрелковый полк и сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону, Украинской ССР, воевал под городом Малгобеком Чечено-Ингушской АССР.

К 1943 году подошёл в звании лейтенанта.

19 сентября 1943 года награждён орденом «Красная Звезда» «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество».

Сухая выписка из наградного листа будто оживляет картины тех лет:

«В боях за социалистическую Родину против немецких оккупантов показал себя смелым и решительным командиром.

В наступательных боях в районе Моспино (сейчас — ДНР, входит в Донецкую агломерацию) 07.09.1943 г. командованием полка тов. Этуш был послан на помощь в батальон, имевший сложную обстановку в выполнении поставленной боевой задачи, тов. Этуш бесстрашно не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повёл роту на врага, причём своим умелым манёвром выбил противника из района Городок, при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватил ручной пулемёт.

Тов. Этуш, работая начальником штаба по тылу на всём протяжении наступательных боёв, обеспечил нормальную работу тыла и его передвижения. Бесперебойно доставлял боевым подразделениям продовольствие и боеприпасы. Хорошо обеспечил приём и эвакуацию раненых.

15.09.1943 г., наступая на районный центр Куйбышево, лично с группой бойцов первым ворвался в село и в уличных боях уничтожил 8 солдат и офицеров противника».

В 1943 году под городом Токмаком (село Ворошиловка) Запорожской области Украинской ССР был тяжело ранен. После госпиталя получил вторую группу инвалидности и был комиссован.

Член ВКП (б) с 1946 года».

На фото: Лейтенант Этуш в 1943 г.

Вот что пишет по этому поводу военный корреспондент, не раз работавший на Донбассе, Семён Пегов:

«Этуш, помимо всего прочего, был ещё и отважным солдатом, если не сказать выдающимся. В частности, он освобождал от фашистов Донбасс. Отличился при освобождении районного центра Куйбышево (Ростовская область, сегодня — граница с ДНР), где уничтожил 8 солдат и офицеров противника. Затем также отважно воевал во время освобождения Сталино (Донецк), а за штурм Моспино и вовсе был награжден орденом Красной Звезды.

Это, в общем, к тому, должен ли оставаться творческий человек в стороне от происходящего с его Родиной.

Для большей части современной интеллигенции — это является дурным тоном, в лучшем случае. По обыкновению же поэт, актер, писатель с автоматом вызывает у неё (интеллигенции) презрение.

Здорово всё-таки, что такие люди, как Этуш, ещё недавно существовали. Нам есть чему поучиться у них».

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