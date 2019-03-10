Экономика должна быть нравственно-этической. Никита Кричевский

Концептуал СМИ Почему у чиновничества нет совести и благочестия?

Народный экономист Никита Кричевский в очередной раз подводит экономические итоги прошедшей недели. Могут ли государственные выплаты и пособия облагаться налогом? Почему люди уезжают из деревни? Какие экономические меры необходимо принять, чтобы это остановить? Справедлив ли налог на дарение? Почему растут тарифы на газ и электроэнергию? Зачем впервые в истории Госдумы перенесли Правительственный час? Когда у чиновников появится совесть и уважение к Президенту и Родине?



Как национальный менталитет вступает в противоречие с экономическим безумием? Почему возникла спешка с проведением пенсионной реформы? Как государству восстановить авторитет, чтобы сгладить общественное неприятие новой экономической реальности? Читайте в книгах:



Истоки государственного лицемерия, Кричевский Н.А.

Антискрепа, Кричевский Н.А.

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