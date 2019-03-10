Главная » Мировоззрение, Психология, Творчество

«Девушка в храме» (Владимир Шебзухов)

20:19. 10 марта 2019 Просмотров - 235 3 коммент. Опубликовал:
«Девушка в храме» (Владимир Шебзухов)

Из оригинала

Эта история пусть будет поучительной для всех нас, братья и сестры. Мы не знаем какими путями идет человек в храм. Часто он в нем ищет помощи и поддержки, а находит окрики и нравоучения. Помните, мы с вами в вере уже «взрослые», а пришедшие в первый раз еще «дети». Но разве не о детях говорил человеколюбивый Господь:«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие Небесное» (Мф.19:14)? Будем же снисходительней друг к другу.

Зашла вдруг, как-то, в модных джинсах
И без платка на голове,
На службу в храм млада девица
С футболкой белой на себе.

Ан, сердобольная бабуля,
Кой палец в рот не положи,
Увидев, щёки вмиг надула.
— Куда ты так пришла, скажи?

Не дискотека Дом наш, Божий!
Такой, как он, в миру один!
В нём находиться так не можешь!
Переоденься, приходи!

Ушла из храма вся в печали,
Была опущена глава,
В которой у неё звучали
Одни бабулькины слова…

А прихожанка, помолившись,
Вернулась в дом свой, чтоб поспать.
Уснула быстро, ей приснилась,
Никто иной, как Божья Мать!

И Богородица, что снится,
С печалью ей сказать смогла:
«Зачем ты выгнала девицу?
Я так давно её ждала!»

Источник: http://slavyanskaya-kultura.ru/news/religija/-devushka-v-hrame-vladimir-shebzuhov.html

Метки: религия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...больше. И принялся Владимир Малкин со своими... особа женского пола", "девушка", уменьшительное от "femina",...капищ) - натурфилософского астрономического храма. Древние астрономические абсерватории ...астрономические мини храмы. На реальных храмах калибруются все ...
Славянский месяц Май – Травень
... правления: Владимира Святого – Гостомысла, Рюрика – Владимира Окаянного, Ярослава Мудрого – Владимира Мономаха, ... вторая причина. Самый знаменитый храм Триглава находился в Шецине (...- установление духовной связи между девушками, ещё не имевшими детей,...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...больше. И принялся Владимир Малкин со своими... особа женского пола", "девушка", уменьшительное от "femina",...капищ) - натурфилософского астрономического храма. Древние астрономические абсерватории ...астрономические мини храмы. На реальных храмах калибруются все ...
Новости Украины и Новороссии 11 августа 2017
...надзирателя. Поляк: «У вас такие девушки красивые». Надсмотрщик, на польском: «... на сложную ситуацию, при храме продолжает работать воскресная школа. Читайте...предпринимателя начальник отдела комплектования полка Владимир Бржезинский и бывший начальник ...
Бэкграунд, выпуск-335 за 25 января 2014
...давлением непреодолимых обстоятельств по имени Владимир Путин, был вынужден свернуть уже...ударил головой о бетонную стену девушку-подростка, которая не представляла ... традиции возрождать, считает настоятель храма великомученицы Татьяны протоиерей Олег Мокряк...
Новости Украины и Новороссии 20 декабря 2015
... заявил президент РФ Владимир Путин. В интервью журналисту Владимиру Соловьеву в документальном... пытаются. Люди остаются заблокированными в храме. * запрещенная в России экстремистская...и город отвечает ему взаимностью. Девушки хихикают и стесняются, семья ...

3 коммент.»

  • 21937 14424
    Ликвидатор 10 марта 2019 в 20:37 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    подмена темы. Главная тема – почему в храмах проводят ритуалы “антиминса”. всё остальное – для лохов.

    Ответить
  • 99 35
    Rerbim 10 марта 2019 в 23:17 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Пришла бабуля в Храм безбожный
    И стала свечку зажигать
    А ей сказали
    Ты бабуля шлаб лучше на дискотеку танцевать.
    И побежала та бабуля на дискотеку танцевать
    Но не пустили на фейс контроле
    Сказали шла бы ты бабуля в Храм свечку зажигать.

    Ответить
    • 30416 15188
      Степаныч Rerbim 11 марта 2019 в 0:01 Ссылка
      GD Star Rating
      loading...

      Неплохо,только гугль перевотчик бы получше вам скачать,и над рифмой поработать,а самое главное смысловой эффект тойеты-гномика усилить.)))

      Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>