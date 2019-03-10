«Девушка в храме» (Владимир Шебзухов)

Из оригинала

Эта история пусть будет поучительной для всех нас, братья и сестры. Мы не знаем какими путями идет человек в храм. Часто он в нем ищет помощи и поддержки, а находит окрики и нравоучения. Помните, мы с вами в вере уже «взрослые», а пришедшие в первый раз еще «дети». Но разве не о детях говорил человеколюбивый Господь:«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие Небесное» (Мф.19:14)? Будем же снисходительней друг к другу.

Зашла вдруг, как-то, в модных джинсах

И без платка на голове,

На службу в храм млада девица

С футболкой белой на себе.



Ан, сердобольная бабуля,

Кой палец в рот не положи,

Увидев, щёки вмиг надула.

— Куда ты так пришла, скажи?



Не дискотека Дом наш, Божий!

Такой, как он, в миру один!

В нём находиться так не можешь!

Переоденься, приходи!



Ушла из храма вся в печали,

Была опущена глава,

В которой у неё звучали

Одни бабулькины слова…



А прихожанка, помолившись,

Вернулась в дом свой, чтоб поспать.

Уснула быстро, ей приснилась,

Никто иной, как Божья Мать!



И Богородица, что снится,

С печалью ей сказать смогла:

«Зачем ты выгнала девицу?

Я так давно её ждала!»

Источник: http://slavyanskaya-kultura.ru/news/religija/-devushka-v-hrame-vladimir-shebzuhov.html