«Девушка в храме» (Владимир Шебзухов)
Из оригинала
Эта история пусть будет поучительной для всех нас, братья и сестры. Мы не знаем какими путями идет человек в храм. Часто он в нем ищет помощи и поддержки, а находит окрики и нравоучения. Помните, мы с вами в вере уже «взрослые», а пришедшие в первый раз еще «дети». Но разве не о детях говорил человеколюбивый Господь:«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие Небесное» (Мф.19:14)? Будем же снисходительней друг к другу.
Зашла вдруг, как-то, в модных джинсах
И без платка на голове,
На службу в храм млада девица
С футболкой белой на себе.
Ан, сердобольная бабуля,
Кой палец в рот не положи,
Увидев, щёки вмиг надула.
— Куда ты так пришла, скажи?
Не дискотека Дом наш, Божий!
Такой, как он, в миру один!
В нём находиться так не можешь!
Переоденься, приходи!
Ушла из храма вся в печали,
Была опущена глава,
В которой у неё звучали
Одни бабулькины слова…
А прихожанка, помолившись,
Вернулась в дом свой, чтоб поспать.
Уснула быстро, ей приснилась,
Никто иной, как Божья Мать!
И Богородица, что снится,
С печалью ей сказать смогла:
«Зачем ты выгнала девицу?
Я так давно её ждала!»
Источник: http://slavyanskaya-kultura.ru/news/religija/-devushka-v-hrame-vladimir-shebzuhov.html
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подмена темы. Главная тема – почему в храмах проводят ритуалы “антиминса”. всё остальное – для лохов.
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Пришла бабуля в Храм безбожный
И стала свечку зажигать
А ей сказали
Ты бабуля шлаб лучше на дискотеку танцевать.
И побежала та бабуля на дискотеку танцевать
Но не пустили на фейс контроле
Сказали шла бы ты бабуля в Храм свечку зажигать.
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Неплохо,только гугль перевотчик бы получше вам скачать,и над рифмой поработать,а самое главное смысловой эффект тойеты-гномика усилить.)))