1970-1972. Фрэнк Баумгарт путешествует по Советскому Союзу

Кишинев. Эта часть рынка предназначена для торговцев, продающих живых животныхКишинев. Эта часть рынка предназначена для торговцев, предлагающих картофельМолдавия. Крестьянин проезжает мимо поля подсолнухов в непосредственной близости от КишиневаМолдавия. В городе Комрат, административном центре гагаузского меньшинства, шесть молодых женщин держат в руках коврик, сотканный ими на местной фабрикеМолдавия. В сельской местности возле молдавской деревни Новая Кобуска растет дикая лавандаМолдавия. В сельской местности возле молдавской деревни Новая Кобуска растет дикая лавандаТирасполь. Два участника молдавского фольклорного ансамбля «Дружба» беседуют с иностранными журналистамиТирасполь. Участники фольклорного ансамбля «Дружба» показывают на берегу Днестра молдавский народный танецОдесса. ГаваньСамарканд. Дыни изобилуют на рынкеСамарканд. Женщина внимательно изучает виноград, предложенный торговцем на рынкеСамарканд. На рынке женщина покупает яблоки у старикаСамарканд. На этом рыночном прилавке продаются в основном виноград и яблокиСамарканд. На рынке человек ищет деньги, чтобы заплатить за заточку ножницСамарканд. Молодые женщины на фабрике, специализирующейся на серебряной вышивке, делают «Тюбетейки», типичный узбекский головной уборСамарканд. Молодые женщины на фабрике, специализирующейся на серебряной вышивке, делают «Тюбетейки», типичный узбекский головной уборСамарканд. Шелковые ткани используются на Самаркандской шелковой фабрике для изготовления праздничной одежды для женщинСамарканд. Перед домом четверо узбеков играют народную музыку с традиционными инструментами, чтобы привлечь внимание прохожих к свадебному торжествуСамарканд. Старый город. АрхитектураОкрестности Самарканда. Работники совхоза отдыхают, угощаясь виноградом, дынями и чаем во время сбора урожая хлопка, а работницы готовят основное блюдоОкрестности Самарканда. Хлопкоуборочные комбайны за работой на поле специализированного совхозаОкрестности Самарканда. Хлопкоуборочные комбайны за работой на поле специализированного совхоза

Источник: https://humus.livejournal.com/6508903.html