Зима на Солнце — активность Солнца упала ниже порога чувствительности космических мониторов

Уже несколько дней на графиках солнечной активности, приходящих из космоса в режиме реального времени, вместо привычной динамичной картины поступает прямая линия, лишь изредка искажаемая небольшими возмущениями. Первый вопрос, который возникает в этой связи, это "всё ли в порядке со спутниковыми мониторами"? Нетрудно убедиться, что да. Научная аппаратура работает без сбоев, однако случилось "невозможное" — уровень коротковолнового излучения Солнца, который последние месяцы и так находился на рекордно низком уровне, уменьшился ещё примерно в 100 раз и упал ниже порога чувствительности приборов. Так как соответствующий порог равен 10-9 Вт/м2, это означает, что реальный поток излучения сейчас не выше чем 10-10 Вт/м2.

Коротковолновое (мягкое рентгеновское) излучение Солнца, в отличие от его видимого излучения, уровень которого не менялся, формируется только во время активных процессов, таких как солнечные вспышки. Именно поэтому непрерывные наблюдения в рентгеновском диапазоне являются главным способом регистрировать вспышки на Солнце. Если на поступающих данных наблюдается быстрый рост излучения, это значит, что где-то на Солнце произошла вспышка. И лишь потом солнечные телескопы уже указывают на её точное местоположение. Чем более высоким является всплеск излучения, тем выше вспышечный балл. В частности, если поток возрастает до 10-4 Вт/м2 (это в миллион раз больше, чем излучает солнце сейчас), то вспышка относится к высшему баллу X. Рекордной в прошедшем солнечном цикле была вспышка балла X9, произошедшая 6 сентября 2017 года, излучение от которой было ещё в 9 раз сильнее.

Что происходит с Солнцем, когда нет вспышек? Поток рентгеновского излучения падает, но не до нуля. Дело в том, что кроме больших вспышек на Солнце происходит множество более мелких событий, называемых микро- и нано-вспышками. Они не видны солнечными телескопами, однако за счет своей многочисленности поддерживают фоновое излучение Солнца на некотором, порой довольно высоком, уровне. Именно они последние месяцы формировали фон солнечной активности на поступающих графиках.

Судя по тому, что происходит на графиках, Солнце сейчас стремительно избавляется не только от крупномасштабной, но и от мелкомасштабной своей активности. Соответствующий темп микро- и нано-вспышек, по-видимому, упал в десятки раз. Это довольно неожиданно, так как ещё несколько месяцев назад на Солнце появились предвестники начала нового цикла. Некоторые прогнозы даже утверждали, что уже с первых месяцев 2019 года солнечная активность начнёт быстро набирать обороты. Вместо этого, однако, наша звезда провалилась ещё ниже.

Скорее всего в ближайшие дни уровень рентгеновского излучения Солнца частично восстановится. На поступающих из космоса изображениях видна небольшая активная область, которая выходит сейчас из-за восточного края и в ближайшие сутки окажется в поле зрения Земли. Несмотря на её скромные размеры она должна всё же немного "подогреть" почти "замёрзшую" солнечную атмосферу. Тем не менее это одиночное событие, которое ничего не говорит об общих планах нашей звезды. Пока так и непонятно, намерена ли она выходить из солнечного минимума в ближайшие месяцы, или солнечная зима затянется на долгое, пока ещё непредсказуемое, время.

Источник: https://tesis.lebedev.ru/info/20190301.html