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Хиневич Александр Юрьевич. Джоре. Читает Гриф. Глава 22

08:45. 9 марта 2019 Просмотров - 108 Один комментарий Опубликовал:

На “Народном Славянском радио” мы читаем главы из книги Хиневича А.Ю. “Джоре”.

Читает Гриф.

От автора – https://youtu.be/K_qzQQqitGY
Предисловие – https://youtu.be/d59RVOcuLQE
Глава 1 – https://youtu.be/yCyunKN-v5Q
Глава 2 – https://youtu.be/ktXed_KZHrU
Глава 3 – https://youtu.be/OlYVb5y-nFA
Глава 4 – https://youtu.be/pQPbQ4JaKjY
Глава 5 – https://youtu.be/5S0aagsKDRw
Глава 6 – https://youtu.be/Ac3EVY3FrHg
Глава 7 – https://youtu.be/pTemLf3QsbE
Глава 8 – https://youtu.be/p0P8hTD6B_M
Глава 9 – https://youtu.be/k6ejoCd2V-c
Глава 10 – https://youtu.be/Y-CsHS4uguA
Глава 11 – https://youtu.be/RSTUnirXEWo
Глава 12 – https://youtu.be/vOOdVYywskY
Глава 13 – https://youtu.be/NFRfDW6BM-I
Глава 14 – https://youtu.be/1Hyf4gUh07s
Глава 15 – https://youtu.be/F1WzIPmTyJ4
Глава 16 – https://youtu.be/i-zEUaf2iTk
Глава 17 – https://youtu.be/leCBV5YsqAU
Глава 18 – https://youtu.be/rEPL1_1xueU
Глава 19 – https://youtu.be/cN0rjh5Kxbo
Глава 20 – https://youtu.be/FDv16IAbHrQ
Глава 21 – https://youtu.be/CGx0GVTC5vk

“Многие наверное читали книги разных авторов, пишущих в жанре “фантастика”, про далёкие миры галактического “Содружества”. Я заметил, что в этих книгах, о древнем мире Джоре и древней расе Джоре очень мало написано. В книгах разных авторов, меня заинтересовали только небольшие крупицы упоминаний о древних расах во Вселенной.
Вот эти маленькие кусочки информации я и взял, как основу для своего фантастического рассказа. В результате решил написать что-то своё, соединив воедино космическую фантастику и древнейшие знания, которые сохранились в древнеславянских преданиях, а также в древних преданиях других народов мира.”

Хиневич А. Ю.

Приобрести книги Хиневича А.Ю. в издательстве “Родович” – http://rodovich.org/1455/

Если книга по нраву пришлась, поделитесь роликом с друзьями, сделайте Мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C_ztFeYW-ns

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Один комментарий»

  • 2110 961
    Василий 9 марта 2019 в 12:34 Ссылка
    GD Star Rating
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    Хиневич косит под белоруса и называет себя хранителем тайных знаний наших предков, но сам является евреем. Его родственники живут в Израиле. Хиневич не только обманывает о своей национальности, но и ведет провокационную деятельность.

    Владимир Хиневич (сын ) – ссылка на профиль его жены Александры https://vk.com/id7037312?z=albums7037312
    Евгений Хиневич (брат) https://vk.com/evgeniy64 (обратите внимание на фото с деревянным мечом инглингов)
    Александр Хиневич (племянник, служил в израильской армии и возможно остреливал гоев в палестинских кварталах) https://vk.com/id10053404
    Люба Хиневич (племянница) https://vk.com/id423448805
    Полазьте по фоткам и друзьям – много интересного найдете.

    Старые ссылочки https://antiingl.livejournal.com/548.html
    https://antiingl.livejournal.com/968.html

    Так же о жидовских родственниках Хиневича говорил Константин Петров (25:45)
    https://www.youtube.com/watch?v=RQ9sE5nI-QI

    В конце этой главы детальный разбор всего учения лжеродноверов https://www.proza.ru/2018/05/26/1656

    Вот она какая, дГевняя веГа наших пГедков. Не можешь противодействовать, возглавь и уведи от истины.

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