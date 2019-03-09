Хиневич Александр Юрьевич. Джоре. Читает Гриф. Глава 22

На “Народном Славянском радио” мы читаем главы из книги Хиневича А.Ю. “Джоре”.



Читает Гриф.



От автора – https://youtu.be/K_qzQQqitGY

Предисловие – https://youtu.be/d59RVOcuLQE

Глава 1 – https://youtu.be/yCyunKN-v5Q

Глава 2 – https://youtu.be/ktXed_KZHrU

Глава 3 – https://youtu.be/OlYVb5y-nFA

Глава 4 – https://youtu.be/pQPbQ4JaKjY

Глава 5 – https://youtu.be/5S0aagsKDRw

Глава 6 – https://youtu.be/Ac3EVY3FrHg

Глава 7 – https://youtu.be/pTemLf3QsbE

Глава 8 – https://youtu.be/p0P8hTD6B_M

Глава 9 – https://youtu.be/k6ejoCd2V-c

Глава 10 – https://youtu.be/Y-CsHS4uguA

Глава 11 – https://youtu.be/RSTUnirXEWo

Глава 12 – https://youtu.be/vOOdVYywskY

Глава 13 – https://youtu.be/NFRfDW6BM-I

Глава 14 – https://youtu.be/1Hyf4gUh07s

Глава 15 – https://youtu.be/F1WzIPmTyJ4

Глава 16 – https://youtu.be/i-zEUaf2iTk

Глава 17 – https://youtu.be/leCBV5YsqAU

Глава 18 – https://youtu.be/rEPL1_1xueU

Глава 19 – https://youtu.be/cN0rjh5Kxbo

Глава 20 – https://youtu.be/FDv16IAbHrQ

Глава 21 – https://youtu.be/CGx0GVTC5vk



“Многие наверное читали книги разных авторов, пишущих в жанре “фантастика”, про далёкие миры галактического “Содружества”. Я заметил, что в этих книгах, о древнем мире Джоре и древней расе Джоре очень мало написано. В книгах разных авторов, меня заинтересовали только небольшие крупицы упоминаний о древних расах во Вселенной.

Вот эти маленькие кусочки информации я и взял, как основу для своего фантастического рассказа. В результате решил написать что-то своё, соединив воедино космическую фантастику и древнейшие знания, которые сохранились в древнеславянских преданиях, а также в древних преданиях других народов мира.”



Хиневич А. Ю.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C_ztFeYW-ns