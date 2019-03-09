Главная » История, Мировоззрение, Политика

Убийство царя, Брестский мир, война на Даманском и подвиг героев-десантников

08:44. 9 марта 2019 Просмотров - 158 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: РИАФАН

В очередном выпуске исторического блога «Зеркало истории», записанном совместно с РИА ФАН, мы вспомнили несколько важных дат нашей истории.
Связанных с началом марта.
Они все разные. И тут есть над чем задуматься.

Скачать аудио
Видео ВК

Краткая текстовая версия:

1 марта 1881 года террористами убит Александр II.

1 марта 1881 года террористами был убит Александр II. Он известен тем, что отменил крепостное право, ликвидировал военные поселения и ввел военные преобразования. Кроме того, император провел земскую и судебную реформу, а также реформу местного самоуправления. Однажды гадалка предсказала самодержцу, что на него будет совершено 7 покушений. Ее предсказания сбылись.

3 марта 1918 года большевиками заключен Брестский мир

3 марта 1918 года большевиками заключен Брестский мир. Революционеры во главе с Владимиром Лениным, получив власть, должны были бы отвести немцев от своих границ, чтобы начать реализовывать идеи, ради которых, собственно, и была проведена революция. Вместо этого первое требование — не перебрасывать войска на западный фронт. Это было нужно Антанте. Под видом переговоров с немцами большевики пытались вызвать революционный взрыв и в Австро-Венгрии, и в Германии. Само подписание Брестского мира было необходимо, поскольку после наступления немецких войск, у России уже не было сил на сражение. По своей сути — это предательство национальных интересов России. Подписывая Брестский мир, Троцкий передал часть наших земель под юрисдикцию Германии.

2 марта 1969 года вооруженный конфликт на острове Даманском

2 марта 1969 года. Ровно 50 лет назад на острове Даманском состоялся вооруженный конфликт между СССР и КНР. 58 советских солдат заплатили жизнью за территориальную целостность наших земель. После этого Китай ещё несколько раз прощупывал границы СССР. Это было сделано для того, чтобы продемонстрировать готовность Китая к переговорам с США.

1 марта 2000 года в Чечне состоялся бой у высоты 776

1 марта 2000 года. 90 героев из 6 роты приняли неравный бой в Чечне с сильно превосходящими силами боевиков-террористов. По различным данным, в бою участвовало около 700 чеченцев. В результате, в живых остались 6 русских солдат. Практически подростки, ребята лет 18-20, являясь поколением «Пепси» выбрали защиту родины, хотя могли спасти свои жизни.

P.S. Предыдущий выпуск:

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/101290

Метки: блог

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Полное интервью с Владимиром Ивановничем Труниным 1 мая 2014
Владимир Иванович Трунин рассматривает два вопроса - о ситуации на Украине и о так называемой пятой колонне в России. Это рассказ очень квалифицированного производственника, эрудированного человека, фронтовика-ветерана. В силу своего возраста, и ...
Зачем Путину «народный фронт»?
... числе и ветеранов Великой Отечественной войны, войны в Афганистане». Его создадут. Обязательно...
Битва за Новороссию: положение на фронте на 17 августа 2014 г.
...ничего удивительного - пока идет война, существует прослойка людей криминального характера..., которые на войне паразитируют, занимаясь грабежами, мародерством,... что не возбраняется.Партизанская война за линией фронта постепенно ...
Что такое хуцпа?
....* * * * *Анекдотичный пример хуцпы:...виновный в убийстве своих родителей просит у судьи....В. Культура и традиции народов мира (этнопсихологический аспект). - М.: Диалог ... 2010 г. обнаружили украденную после войны в берлинском музее Фордеразиатишес золотую...
В.В. Пякин - Вопрос-ответ от 12 января 2015 г.
Сага древних булгар - Крещение Руси (Летопись Волжской Булгарии) [2004]
Картина посвящена принятию христианства на Руси. Фильм повествует о судьбе князя, при котором Русь приняла православие. Как известно, крещение сопровождалось бесконечными раздорами: далеко не все с восторгом принимали единобожие. Значительная часть Руси ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>