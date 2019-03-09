Убийство царя, Брестский мир, война на Даманском и подвиг героев-десантников

В очередном выпуске исторического блога «Зеркало истории», записанном совместно с РИА ФАН, мы вспомнили несколько важных дат нашей истории.

Связанных с началом марта.

Они все разные. И тут есть над чем задуматься.

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Краткая текстовая версия:

1 марта 1881 года террористами убит Александр II.

1 марта 1881 года террористами был убит Александр II. Он известен тем, что отменил крепостное право, ликвидировал военные поселения и ввел военные преобразования. Кроме того, император провел земскую и судебную реформу, а также реформу местного самоуправления. Однажды гадалка предсказала самодержцу, что на него будет совершено 7 покушений. Ее предсказания сбылись.

3 марта 1918 года большевиками заключен Брестский мир

3 марта 1918 года большевиками заключен Брестский мир. Революционеры во главе с Владимиром Лениным, получив власть, должны были бы отвести немцев от своих границ, чтобы начать реализовывать идеи, ради которых, собственно, и была проведена революция. Вместо этого первое требование — не перебрасывать войска на западный фронт. Это было нужно Антанте. Под видом переговоров с немцами большевики пытались вызвать революционный взрыв и в Австро-Венгрии, и в Германии. Само подписание Брестского мира было необходимо, поскольку после наступления немецких войск, у России уже не было сил на сражение. По своей сути — это предательство национальных интересов России. Подписывая Брестский мир, Троцкий передал часть наших земель под юрисдикцию Германии.

2 марта 1969 года вооруженный конфликт на острове Даманском

2 марта 1969 года. Ровно 50 лет назад на острове Даманском состоялся вооруженный конфликт между СССР и КНР. 58 советских солдат заплатили жизнью за территориальную целостность наших земель. После этого Китай ещё несколько раз прощупывал границы СССР. Это было сделано для того, чтобы продемонстрировать готовность Китая к переговорам с США.

1 марта 2000 года в Чечне состоялся бой у высоты 776

1 марта 2000 года. 90 героев из 6 роты приняли неравный бой в Чечне с сильно превосходящими силами боевиков-террористов. По различным данным, в бою участвовало около 700 чеченцев. В результате, в живых остались 6 русских солдат. Практически подростки, ребята лет 18-20, являясь поколением «Пепси» выбрали защиту родины, хотя могли спасти свои жизни.