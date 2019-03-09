Сводки от ополчения Новороссии 09 марта 2019
- 07:00 ВСУ полностью готовы к наступлению на Донбасс, — глава оккупационных сил.
- 06:00 Украинцы убили жителей Донецка и рассказали, как плохо жить в ДНР, — обыкновенный фашизм 21 века (ФОТО).
- 03:02 Жители ЛНР и ДНР сдают в полицию множество оружия и боеприпасов.
- 02:30 Под Мариуполем уничтожен юный диверсант ВСУ (ФОТО).
ВСУ полностью готовы к наступлению на Донбасс, — глава оккупационных сил
Украинские вооружённые формирования готовы ко всем формам и способам ведения борьбы на Донбассе, включая наступательные действия.
Такое заявление сделал командующий карательной операцией оккупационной сил Сергей Наев в эфире телевизионного шоу «Право на власть» на канале «1+1».
«ООС готовы ко всем формам и способам ведения вооруженной борьбы. Я бы не был командующим, и мои подчиненные не были бы воинами Объединенных сил, если бы мы не были готовы ко всем формам и способам, которые предусматривает вооруженная борьба в целом», — подчеркнул генерал-лейтенант.
Наев добавил, что как военный человек считает, что «за украинские земли и украинский народ надо воевать и надо победить».
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Украинцы убили жителей Донецка и рассказали, как плохо жить в ДНР, — обыкновенный фашизм 21 века (ФОТО)
Военный корреспондент пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань рассказал об очередной наглой лжи украинских пропагандистов.
«Давайте посмотрим внимательно на скриншот, чтобы узнать, что такое ложь за гранью разумного.
Тут украинские патриоты показывают как плохо жить в ДНР, показав, что эти ватники не могут восстановить до сих пор здания, подвергавшиеся обстрелам в последний раз в 15-ом году. Для тех, кто не в теме поясню: на первом фото дом, напротив остановки возле райисполкома, который получил два близких прилёта из 122 мм гаубицы.
Я хорошо помню тот обстрел, эллипс попаданий прошёл от этого дома, через проспект до противоположного. В центре остановка, там были погибшие. На втором фото другая остановка, ближе к Путиловскому мосту, она также получила серию, когда в попытке прекратить штурм Аэропорта в течение пары дней украинская артиллерия расстреливала все объекты, где могли скапливаться гражданские.
Так что оба фото, гордо предъявленные украинской прессой, так, на секунду, свидетельства их собственных военных преступлений. Там, на остановках не ополченцы ожидали приезд маршрутного БМП…
А вот то, что этот район не обстреливали с зимы 15-го это уже совсем наглая ложь. Его обстреливают раз в пару месяцев, а в обострения просто каждый день. Я там попадал под миномёты и в 17, и в 18-ом. Собственно, поэтому там восстановить ничего и нельзя.
А теперь вдумаемся: люди, расстрелявшие эти дома, предъявляют вопросы о том, почему их до сих пор не восстановили, продолжая расстреливать эти же дома.
Ну логично, недочеловеки виноваты, вон, даже дома восстановить себе не могут. Обыкновенный фашизм, 21 век».
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Жители ЛНР и ДНР сдают в полицию множество оружия и боеприпасов
В Луганской и Донецкой Народных Республиках продолжается месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов.
Об этом «Русской Весне» рассказали в ЦОС МВД ЛНР и ДНР.
ЛНР
Органы напоминают, что в Республике на днях стартовал месячник добровольной сдачи оружия и боеприпасов.
05 марта 2019 года житель г. Красный Луч, гражданин 1965 г. р. добровольно сдал в полицию карабин ОП СКС. Оружие мужчина нашел в хозяйственной постройке.
В этот же день житель г. Стаханова, гражданин 1983 г. р. добровольно сдал в полицию винтовку ОП СВД. Мужчина сообщил, что оружие мужчина нашёл в районе пруда «Комсомольский».
Житель пос. Фащевка, гражданин 1995 г. р. добровольно сдал в полицию 83 патрона различного калибра и 1 снаряд. Боеприпасы мужчина нашел на одной из улиц г. Брянка. Изъятое направлено в ЭКЦ МВД ЛНР. Проводится проверка.
Всего за сутки гражданами добровольно сдано около 3 500 единиц оружия и боеприпасов.
МВД ЛНР предупреждает: добровольная сдача гражданами оружия и боеприпасов, которые незаконно у них находятся, освобождает от ответственности за их хранение. В противном случае нарушителям грозит наказание вплоть до 4-х лет лишения свободы.
Изъято оружие
В тоже время в МВД ЛНР сообщают, что за отчетный период в общей сложности было обнаружено и изъято оружия и боеприпасов:
— гранатометов — 3 шт.
— выстрелов к гранатомету — 1 шт.
— гранат — 3 шт.
— запалов — 1 шт.
— автомат — 1 шт.
— патронов — 3403 шт.
— карабин ОП СКС — 1 шт.
— винтовка ОП СВД — 1 шт.
— кассетный боеприпас РСЗО «Ураган» — 1 шт.
— снаряд — 1 шт.
— оптический прицел — 1 шт.
Ранее сообщалось, что на днях житель ЛНР сдал в полицию огнемёты, гранатомёты, пулемёты, автоматы и взрывчатку.
ДНР
Правоохранителями Горловки неоднократно доводилась информация о необходимости регистрации и перерегистрации оружия и получения удостоверения на право владения оружием образца ДНР. Стражи порядка напоминали о перечне документов, необходимых для этой процедуры, и о предусмотренной ответственности за нарушение законодательства в этой сфере. Законопослушные горожане откликаются на призыв полицейских.
Так, в Никитовский районный отдел полиции Горловского ГУ МВД ДНР обратился горловчанин, 1985 года рождения, который добровольно сдал найденное охотничье ружье с дальнейшей перерегистрацией на свое имя.
Напоминаем, что согласно ст. 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности. Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, их изъятие при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.
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Под Мариуполем уничтожен юный диверсант ВСУ (ФОТО)
В Ивано-Франковской области Западной Украины похоронили карателя ВСУ — 19-летнего Богдана Гаврылива, убитого на Донбассе.
Сообщается, что он был ликвидирован 4 марта во время контрбатарейного артиллерийского огня по позициям ВСУ в районе села Лебединское на Мариупольском направлении ДНР.
Боевик служил в разведке львовской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, сам принял решение подписать контракт, и, никому не сообщив, отправился убивать жителей Донбасс.
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Добровольная сдача оружия, чтобы не мешали Пушилину сдать Донбасс Украине?
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Ага, бешеное количество оружия сдали.:)