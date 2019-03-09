Сводки от ополчения Новороссии 09 марта 2019

Военный корреспондент пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань рассказал об очередной наглой лжи украинских пропагандистов.

«Давайте посмотрим внимательно на скриншот, чтобы узнать, что такое ложь за гранью разумного.

Тут украинские патриоты показывают как плохо жить в ДНР, показав, что эти ватники не могут восстановить до сих пор здания, подвергавшиеся обстрелам в последний раз в 15-ом году. Для тех, кто не в теме поясню: на первом фото дом, напротив остановки возле райисполкома, который получил два близких прилёта из 122 мм гаубицы.

Я хорошо помню тот обстрел, эллипс попаданий прошёл от этого дома, через проспект до противоположного. В центре остановка, там были погибшие. На втором фото другая остановка, ближе к Путиловскому мосту, она также получила серию, когда в попытке прекратить штурм Аэропорта в течение пары дней украинская артиллерия расстреливала все объекты, где могли скапливаться гражданские.

Так что оба фото, гордо предъявленные украинской прессой, так, на секунду, свидетельства их собственных военных преступлений. Там, на остановках не ополченцы ожидали приезд маршрутного БМП…

А вот то, что этот район не обстреливали с зимы 15-го это уже совсем наглая ложь. Его обстреливают раз в пару месяцев, а в обострения просто каждый день. Я там попадал под миномёты и в 17, и в 18-ом. Собственно, поэтому там восстановить ничего и нельзя.

А теперь вдумаемся: люди, расстрелявшие эти дома, предъявляют вопросы о том, почему их до сих пор не восстановили, продолжая расстреливать эти же дома.

Ну логично, недочеловеки виноваты, вон, даже дома восстановить себе не могут. Обыкновенный фашизм, 21 век».

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