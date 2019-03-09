США оказали России огромную услугу

США сумели продавить ряд стран Евросоюза в вопросе строительства терминалов для хранения и ректификации сжиженного газа. Более того, некоторым сателлитам Вашингтон уже успел навязать невыгодные контракты, в том числе Варшаве.

Объем поставок американского сжиженного газа в Европу действительно вырос, но не так сильно, как того хотел Вашингтон. США не могут попасть даже в тройку основных поставщиков СПГ в ЕС, а что самое интересное — лидирующую позицию в этой нише теперь заняла Россия.

Вынудив Европу строить новые терминалы, американцы, по сути, оказали Кремлю большую услугу.

Только в феврале Россия отправила на европейские терминалы 19 партий СПГ объемом 1,4 миллиона тонн, что стало абсолютным месячным рекордом.

Тем самым РФ вытеснила с первой строчки традиционного лидера — Катар. На третьем и четвертом месте оказались Алжир и Нигерия, и только на пятом США с объемом 0,64 миллиона тонн.

По словам финдиректора компании «Новатэк», выбиться в лидеры европейского рынка удалось, в первую очередь, из-за привлекательной экспортной цены, которая обусловлена низкой себестоимостью производства сжиженного газа и невысокими затратами на логистику.

Так, российский СПГ для ЕС стоит 3,15 доллара за mmBtu (миллион тепловых единиц топлива), тогда как американский сжиженный газ стоит 7–8 долларов за mmBtu.

Впрочем, по объемам поставок СПГ даже в отдаленной перспективе не конкурент трубопроводному газу, который обходится ЕС в 230 долларов за тысячу кубометров или 6,2 доллара за mmBtu.

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Ева Лисовская, для «Русской Весны»