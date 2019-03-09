Смертоносный русский «Крокодил», наводящий ужас на боевиков от Афгана до Сирии (ФОТО, ВИДЕО)

Легендарный Ми-24 стал первым отечественным боевым вертолетом. Сегодня эта боевая машина стоит на вооружении нескольких десятков армий мира и является второй по распространенности в мире в сегменте ударных вертолетов. Об этом в материале Госкорпорации Ростех.

Ми-24 имеет несколько десятков модификаций: с пулеметом, с пушкой, учебную, ночную, противолодочную, патрульно-спасательную и другие. Самая массовая версия боевой машины — вертолет Ми-24В с подвижной пулеметной установкой УСПУ-24 с пулеметом ЯкБ-12,7.

Фактически Ми-24 был создан за три года инженерами ОКБ имени Миля, которое в настоящий момент входит в Ростех.

Разработка началась в 1968 году, а уже в 1971 году был запущен серийный выпуск. Настолько быстро поставить вертолет на конвейер удалось за счет того, что в конструкции машины применялись узлы и агрегаты не менее знаменитых и хорошо себя зарекомендовавших Ми-8 и Ми-14.

Для Ми-24 разработали новый двигатель ТВЗ-117 и модернизировали корпус от Ми-8 и Ми-14. Традиционный корпус обжали с боков, установили на него крылья, полностью заменили редукторы, несущий винт и трансмиссию.

Крылья создавали дополнительное аэродинамическое сопротивление, снижая скорость машины, но при этом разгружая винт. Появилась возможность на крыльях повесить вооружение. В центральной части фюзеляжа Ми-24 расположили десантный отсек на восемь человек.

За полвека Ми-24 прошел многие войны и вооруженные конфликты, в частности, Афганскую войну и Чеченский конфликт.

Также на счету у Ми-24 несколько мировых рекордов. Например, в 1975 году экипаж летчиков-испытателей Галины Расторгуевой и Людмилы Полянской установил восемь мировых рекордов по скорости и грузоподъемности.

А три года спустя летчик-испытатель ОКБ имени Миля Гурген Карапетян установил абсолютный мировой рекорд скорости полета для вертолетов — 368,4 км/ч

Ми-35П

В прошлом году Ростех представил модернизированные версии экспортного варианта легендарного Ми-24. Ими стали Ми-35М и Ми-35П. Ми-35П получил обзорно-прицельную систему с матричным длинноволновым тепловизором третьего поколения, телевизионной камерой и лазерным дальномером.

Ми-35М

А обновленный Ми-35М, в свою очередь, стало возможным адаптировать под применение управляемых ракет «Игла-С» класса «воздух-воздух» и бортового комплекса обороны «Президент-С» с лазерной станцией подавления тепловых головок самонаведения ракет ПЗРК.

Читайте также: «Крокодилы» Ми-35, «Солнцепеки» и новые гаубицы: Ответ России на удар США по Армии Сирии, прорывающейся к Ираку (ФОТО)