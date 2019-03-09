Штрассер и Мао слушают нас! Александр Елисеев

Концептуал СМИ Что лежит в основании маоистской доктрины?

Маоизм обычно представляется как типично леворадикальное движение. Леваки, ага. Но мало кто знает, что была и мощная Правая версия маоизма. Она отличалась таким масштабом, что «пламенный реакционер» Юлиус Эвола посвятил национал-маоизму целую главу в книге «Люди и Руины».



Итак, разберём взгляды мэтра: «По мнению некоторых из вышеуказанных «китаефилов», в основании маоистской доктрины лежит «национализм». Однако даже не упоминая того, что впервые национализм утвердился как «ересь» с Тито и достаточно успешно процветал среди прочих сателлитов СССР, любители Мао пренебрегают более существенным фактом: в маоизме, вне всяких сомнений, речь идет о коммунистическом национализме. В его основе лежит коллективистское понимание нации как массы или даже орды, по сути мало отличное от концепции якобинцев.



Когда Мао выступает против усиления партийных бюрократических структур, проповедуя прямую связь с «народом», когда он говорит об «армии, единой с народом», повторяя хорошо известную формулу «тотальной мобилизации», его вдохновляет почти тот же дух или пафос массы, который царил во время Французской революции, levee des enfants de la Patrie (франц. строчка из Марсельезы, доcл.: «Вставайте, дети Отчизны» — прим. перев.); между тем как двучлен масса-вождь, («культ личности», подвергшийся критике в пост-сталинистской России и возродившийся в еще более боголепном почитании Мао, ставшего идолом фанатичных китайских масс), повторяет один из наиболее спорных аспектов тоталитарных диктатур.



Коммунизм плюс национализм: прямая противоположность высшей, иерархической и аристократической концепции нации». Конечно. Эвола ведь, мягко говоря, недолюбливал любой национализм. Для него важным был культ абсолютно могущественного Неба, практически насилующего женственную, «хтоническую» Землю. Но вот именно из этого олимпизма и вырос Заговор гипер-элитариев, которые считают себя «богами», а других – «людишками». «Традиционалисты» потому и не могут найти дорогу к людям, что исповедуют культ элитарности.



Теперь о статье Эволы. Недовольное мычание по поводу антибюрократизма Мао – есть как раз отражение олимпизма, сочувствующего всем «масонам-элитариям». А ведь Небо и Земля должны радикально соединиться в одном холизме – «Царь и Советы». Мао вёл себя как китайский Государь, опирающийся не на «орду масс» (как может показаться), но на мощную и продуманную систему революционных комитетов (общиных ревкомов).

Эту систему ревкомов я назвал бы консервативно-революционной. Ревком действовал как центр общины-коммуны. И даже вся промышленность была переведена в ведение ревкомов. Результаты не заставили себя долго ждать – темп роста ВВП КНР в 1970 – составил 10 %, что выше любых Дэн Сяопиновскх показателей.



А почему все так тащятся от «китайского экономического чуда»? Всё просто. В 1976-м году, после смерти великого Кормчего, китайскую экономику перевели на советские административно-бюрократические рельсы (брежневская модель). Хуа Гофен сделал из китайской прямой демократии – брежневский отстой. Ну и понятно, денсяопиновский Рынок выглядел более предпочтительнее, чем Отстой Хуа. Но в том-то и дело, что Хуа задвинул Культурную революцию Мао, чья экономика основывалась на прямом самоуправлении трудящихся и власти Вождя.



Уфф, а теперь снова слово Эволе… «Но если для «китаефильских» кругов, не желающих считать себя марксистами, привлекательна именно эта формула, то непонятно, почему бы им лучше не обратиться к национал-социалистической доктрине, где этот двучлен выражался формулой «Fiihrer-Volbgemeinschaft» (вождь + национальная общность). Мы говорим здесь именно о «доктрине», поскольку на практике в Третьем Райхе эта установка в значительной степени была облагорожена влиянием различных элементов, связанных с пруссачеством и традицией Второго Райха».



Да, безусловно, и мы предоставляем слово настоящим, революционным и радикальным НС – Отто Штрассеру. В Манифесте штрассерианского «Черного фронта» читаем: «…Революция предполагает вывод немецкого, социалистического национального хозяйства из международной мировой экономики, что в последующем должно привести к естественному появлению в рамках немецкого планового хозяйства собственной валюты. Целью планового хозяйства является удовлетворение спроса немецкого народа, что требует аграризации Германии, внутренней колонизации и переселения городского населения, абсолютной автаркии и монополии на внешнюю торговлю…



Главный внутренний закон нового немецкого государства будет строиться на самоуправлении свободных сословий, что далеко как от единоличного фашистского государства, так и от анонимного парламентаризма. Только при этом условии появится возможность создания великогерманского государства».



Итак, аграризация – понятно, никой деиндустриализации, но создание для городских жителей новых, пост-урбанизационных поселений.

Ну, и конечно, Штрассер выступал за национально-социально отвественное “сословие” предпринимателей. Вы будете смеяться. но “левак” Мао сохранил не только частное предпринимательство, но и партии предпринимателей. Они состояли (да и состоят) в Едином национальном фронте КНР, вместе с левыми националистами-гминдьдановцами, а Штрассер был как раз за единый фронт всех патриотов, включая и коммунистов.



И социально самоуправление Народа, его Общин.



Более того, якобы левацкий КНР поддерживал по всему миру общины китайской диаспоры – хуацяо.



Мао ставил в центр всего именно Крестьянское, на основании чего он и провёл «китаизацию марксизма». Сталин поморщился, хотя в открытую не выступил, ведь он сам очень русифицировал марксизм, пусть и не так последовательно.



Теперь, собственно, к теме, нами заявленной. В конце 1960-х годов многие ультраправые были вдохновлены Великой культурной пролетарской революцией. Она рассматривалась как аналог националистического праворадикального противостояния как «советскому» бюрократизму, так и западному потреблятству.



Позже мы коснёмся предательской и онтологически провальной стычки первого и второго. Пока же обратим взоры на право-маоистское Сопротивление в Европе, о котором, конечно, умалчивают лево-троцкистские вредители и, тем более, прозападные социал-ренегаты.

Национал-маоизм зародился в Римском университете Ла Сапиенца, там и загорелся его очаг – центр народной, национальной борьбы. 1 марта 1968 вспыхнула знаменитая «Битва Валле Джулия» (Рим). Во время этого эпохального сражения праворадикальные студенты из организации FUAN-Caravella и Национальный авангард выступили вместе со своими леворадикальными камрадами.



Тут надо особенно внимательно рассмотреть исторический фон тех эпохальных сражений. В начале 1968 года левоцентристское правительство одной из фракций ХДП (Альдо Моро) взяло курс на университетскую реформу, жёстко прижимающую студентов. Законопроект предполагал дисциплинарные ужесточения, что вызвало резкие протесты. В ответ национально-революционные структуры (FUAN и «Каравеллы»), под маоистскими лозунгами захватили здание Универа. Об этом вы мало где прочтёте (в отличие от Сорбонского бунта), ибо в авангарде были именно Правые национал-революционеры, к которым активно подключились левые – маоисты.



А вот теперь – самое, пожалуй, интересно. Действия левых и правых революционеров прокляла «просоветская» Итальянская компартия (ИКП) и, одновременно, «неофашисткое» проамериканское Итальянское социальное движение (ИСД). Обе парламентские партии заскулили, обращаясь к правительству, призвав разгромить Широкий фронт Левой и Правой. Правительство выдвинуло свои силы, но в течение долгих месяцев молодёжные активисты национально-революционного Фронта успешно противостояли как силам полицейске, так почему-то слаженной атаке просоветкой ИКП и антикоммунистического ИСД.



Одно маленькое отступление. ИКП считалась «просоветской», хотя и была против КПСС, в частности, осуждая вторжение в Чехословакию. При этом, сама КПСС очень долго «не обращала внимание» на антисоветские выпады. Казалось бы – парадокс? Но нет, тут есть своя логика. В самой КПСС очень надеялись на еврокоммунистическую трансформацию, рассматривая европейские компартии как базу для грядущей социал-демократизации. Она и была осуществлена, войдя в историю как «перестройка».



Но вернёмся к славным временам национал-революционного протеста в Италии.

В славную годовщину индоевропейского Дня Плодородия (Дня Труда) консервативно-революционные студенты Энцо Дантини, Серафино ди Луйа, Уго Гауденци, Уго Качелла основали движение Lotta di Popolo («Народная борьба»). Нонкорфомистские элементы создали передовую организацию право-левых сил Национальной и Социальной Революции. Посыл был правильный, но организаторы, явно желая выпендриться перед Современным Миром, взяли на вооружение мемы гитлеризма. Отсюда шокирующие лозунги типа «фашистской диктатуры пролетариата». И Движение затихло, уступив место праворадикальному боргезианству и безумному авантюризму «Красных бригад».



Таким образом, гитлеризм вновь сыграл свою деструктивную роль. Но мы помним о почвенной роли маоизма и его значении для нашей общей, национально-революционной Борьбы.

И для нашей Победы – невозможной, но и неизбежной!



С нами великие национально-революционные Вожди – Штрассер и Мао!



В чём заключалась двойственность большевизма? Что лежит в основе китайской доктрины и экономического чуда? Читайте в книгах:



Преданный социализм, Елисеев Александр Владимирович

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич



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