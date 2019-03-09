Притча про толерантность.

Собрались как-то в кишечнике одного человека глисты на политический симпозиум.

Сперва выступила аскарида. Она поведала высокому собранию, что прогресс не повернуть вспять, а потому прошли те темные времена, когда с глистами жестоко и бесчеловечно боролись. И нужно де решительно и окончательно покончить с дискриминацией глистов в организме. Ибо глобализационные процессы требуют развития толерантности.

Описторхи восторженно аплодировали и скандировали равенство в правах склеткам печени.

Затем слово взял широкий лентец. Он сделал доклад об истории вопроса. Дескать, было раньше золотое время, когда про глистов никто и не знал, не то, чтобы с ними бороться. Но потом наступило смутное и темное время, когда глистов нашли и стали вероломно травить и выводить. Однако развитие не стоит на месте. И теперь никто не смеет поставить под сомнение равноправие глистов на питание и свободу их самоопределения в организме. Угнетать глистов медпрепаратами и прочим мракобесием никому не позволено. И что нужно всеми мерами искоренять глистофобию. Так как глисты равны всем органам человека. И что негоже стоять на пути прогресса.

Блок микроскопических паразитов внес предложение объявить имунную стстему шовинистической, а человеческие организмы, не имеющие глистов - отсталыми и не прогрессивными. Предложение было единодушно поддержано высоким собранием.

Печеночный сосальщик в блоке с описторхами выступил за то, чтобы выделить глистам квоту на кровоснабжение в соответствии с их потребностью. И приравнять в правах к головному мозгу.

После этого слово взял бычий цепень. Он говорил про то, что шовинизм по отношению к глистам совершенно недопустим, так как нарушает согласие в организме и ведет к последствиям. Он предложил издать закон, запрещающий неполиткорректные шовинистические выражения. Отныне вместо слова «глист» следует употреблять термин «автономный человеческий орган», а вместо слова «паразит» следует говорить «симбиотик второго рода». Идея о политкорректности была встречена бурными аплодисментами, переходящими в овацию.

Все были очень рады и довольны установившимся либеральным порядком и совсем было устроили глист-парад. Но тут вдруг все собравшиеся почувствовали, что почему-то стало холодать. И кислороду с питанием стало совсем мало. И решили они даже устроить акцию протеста против такой вопиющей дискриминации. Однако не успели.

Человек умер. Не справился его организм с паразитами. Не сдюжил нагрузки. Вот и не стало в его кишке ни питания, ни условий. Издохли вместе с ним и его глисты.



Мораль: Если в человечестве завелись глисты, то срочно нужен глистогон, а не толерантность и борьба с глистофобией и шовинизмом.





Кстати.



Толерантность — термин медицинский, взят из трансплантологии и означает неспособность организма отличать чужеродные органы. Достигается такое состояние постепенным угнетением ядовитыми веществами иммунной системы организма, приводя её к апатии и безразличию.



В иммунологии толерантность - это неспособность иммунной системы отличать чужеродные организмы (вирусы, бактерии, грибки) и бороться с ними.



Толерантность — это смерть…

Источник: https://www.proza.ru/2012/09/23/2022