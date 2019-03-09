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Притча про толерантность.

15:51. 9 марта 2019 Просмотров - 228 4 коммент. Опубликовал:

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Собрались как-то в кишечнике одного человека глисты на политический симпозиум.
  Сперва выступила аскарида. Она поведала высокому собранию, что прогресс не повернуть вспять, а потому прошли те темные времена, когда с глистами жестоко и бесчеловечно боролись. И нужно де решительно и окончательно покончить с дискриминацией глистов в организме. Ибо глобализационные процессы требуют развития толерантности.
Описторхи восторженно аплодировали и скандировали равенство в правах склеткам печени. 
Затем  слово взял широкий лентец. Он сделал доклад об истории вопроса. Дескать, было раньше золотое время, когда про глистов никто и не знал, не то, чтобы с ними бороться. Но потом наступило смутное и темное время, когда глистов нашли и стали вероломно травить и выводить. Однако развитие не стоит на месте. И теперь никто не смеет поставить под сомнение равноправие глистов на питание и свободу их самоопределения в организме. Угнетать глистов медпрепаратами и прочим мракобесием никому не позволено. И что нужно всеми мерами искоренять глистофобию. Так как глисты равны всем органам человека. И что негоже стоять на пути прогресса. 
Блок микроскопических паразитов внес предложение объявить имунную стстему шовинистической, а человеческие организмы, не имеющие глистов - отсталыми и не прогрессивными. Предложение было единодушно поддержано высоким собранием.
Печеночный сосальщик в блоке с описторхами выступил за то, чтобы выделить глистам квоту на кровоснабжение в соответствии с их потребностью. И приравнять в правах к головному мозгу. 
После этого слово взял бычий цепень. Он говорил про то, что шовинизм по отношению к глистам совершенно недопустим, так как нарушает согласие в организме и ведет к последствиям. Он предложил издать закон, запрещающий неполиткорректные шовинистические выражения. Отныне вместо слова «глист» следует употреблять термин «автономный человеческий орган», а вместо слова «паразит» следует говорить «симбиотик второго рода». Идея о политкорректности была встречена бурными аплодисментами, переходящими в овацию. 
Все были очень рады и довольны установившимся либеральным порядком и совсем было устроили глист-парад. Но тут вдруг все собравшиеся почувствовали, что почему-то стало холодать. И кислороду с питанием стало совсем мало. И решили они даже устроить акцию протеста против такой вопиющей дискриминации. Однако не успели. 
Человек умер. Не справился его организм с паразитами. Не сдюжил нагрузки. Вот и не стало в его кишке ни питания, ни условий. Издохли вместе с ним и его глисты. 

Мораль: Если в человечестве завелись глисты, то срочно нужен глистогон, а не толерантность и борьба с глистофобией и шовинизмом.


Кстати.

Толерантность — термин медицинский, взят из трансплантологии и означает неспособность организма отличать чужеродные органы. Достигается такое состояние постепенным угнетением ядовитыми веществами иммунной системы организма, приводя её к апатии и безразличию. 

В иммунологии толерантность - это неспособность иммунной системы отличать чужеродные организмы (вирусы, бактерии, грибки) и бороться с ними. 

Толерантность — это смерть…

Источник: https://www.proza.ru/2012/09/23/2022

Метки: знания

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  • 5030 4611
    strelez 9 марта 2019 в 16:09 Ссылка
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    Мог бы без этой гадости обойтись.
    Что такое толерантность ясно и без остриц и аскарид.

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  • 131 71
    SHIKO333 9 марта 2019 в 16:11 Ссылка
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    Нелегальных мусульманские мигранты чем то напоминают вирусов в организме человека. Если их крайне мало, ничтожно мало, по отношению к другим, то они выполняют даже где то и положительную функцию в естественном отборе. Но стоит им неконтролируемо размножиться – организм погибает в мучительной агонии. Вспомним историю квази-государств Средней Азии. Пока были с составе СССР и их жёстко контролировали (численность, перемещении, жизнедеятельность) – всё было нормально. Но стоило утратить контроль во время горбачёвской “перестройки”, сразу началась у них перестрелка, этногеноцид и резня представителей других вероисповеданий… Про разграбленную и разрушенную самими “хозяевами” их некогда развитую экономику , построенную приезжими специалистами со всей Советской империи, напомнить? И где сейчас все эти “таджикистоны-узбекистоны-кыргыстоны”? Ржевский, МОЛЧАТЬ про рифму ! Даже регионы ДИЧ (дагестан, ингушетия, чеченистан) выгнав или вырезав всех немусульман, превратились в экономических деградантов и рассадник исламского терроризма.Вывод тут один: НЕ МОЖЕТ РАВНЫХ ПРАВ У ГЛИСТОВ И НОРМАЛЬНЫХ , НЕ РАКОВЫХ, КЛЕТОК, ОРГАНИЗМ ТОГДА ПОГИБНЕТ!

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    • 3240 2970
      жора шапов SHIKO333 9 марта 2019 в 16:48 Ссылка
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      Поэтому, для борьбы с паразитами ( в том числе с мимикрирующими ), применим только единственный действенный способ. Упомянут в статье.

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    • 148 112
      Женечка SHIKO333 9 марта 2019 в 17:02 Ссылка
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      По-моему, глисты к раковых клеткам не имеют никакого отношения, как впрочем и к вирусам.По курсу биологии не зачет. И да, требуется больше КАПСА!

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