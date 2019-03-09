Политик рассказал, зачем на Западе пытаются реабилитировать нацизм

«Перед нами очередной шажок в деле реабилитации нацизма. Эта самая реабилитация для Запада сейчас очень важна, чтобы изобразить Гитлера и его приспешников не только борцами с коммунизмом, что уже сделано, но и борцами с Россией. Ведь Россия, как известно из „демократических“ СМИ, она ведь страшная, всех пугает и всем угрожает, собирается всех захватить. Поэтому Гитлер в роли если не „освободителя“, то как минимум „защитника“ нужен современному западному политическому истеблишменту», – считает Николай Стариков.