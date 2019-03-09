Политик рассказал, зачем на Западе пытаются реабилитировать нацизм
17:30. 9 марта 2019 Просмотров - 204 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Источник: РИА НОВОСТИ
В испанской газете ABC вышла статья, автор которой выразил сочувствие солдатам вермахта, защищавшим Берлин весной 1945 года. Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал мнение об этой публикации.
В испанской газете ABC вышла статья, в которой автор пожалел солдат вермахта, защищавших Берлин весной 1945 года.
По словам автора статьи Мануэля Вильяторо, к началу битвы за столицу рейха на стороне фюрера осталось около 800 тысяч солдат.
Он заявил, что большинство из солдат были бедными детьми, которых заманили в гитлерюнгенд с помощью ложных обещаний славы и имперского будущего Германии.
«Эти маленькие солдаты шли в сопровождении тысяч стариков, обученных войне остатками выживших подразделений», – пишет Вильяторо.
Кроме того, автор раскритиковал советскую тактику ведения войны.
«Знаменитый приказ № 227, или „Ни шагу назад!“, доказывает, что Сталин всегда не задумываясь посылал на смерть тысячи солдат ради своих целей», – считает журналист.
В середине февраля в этой же газете вышла статья о «героическом» боевом пути «Голубой дивизии», воевавшей против СССР в составе вермахта и участвовавшей в блокаде Ленинграда.
Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал мнение о новой статье в испанской газете.
«Перед нами очередной шажок в деле реабилитации нацизма. Эта самая реабилитация для Запада сейчас очень важна, чтобы изобразить Гитлера и его приспешников не только борцами с коммунизмом, что уже сделано, но и борцами с Россией. Ведь Россия, как известно из „демократических“ СМИ, она ведь страшная, всех пугает и всем угрожает, собирается всех захватить. Поэтому Гитлер в роли если не „освободителя“, то как минимум „защитника“ нужен современному западному политическому истеблишменту», – считает Николай Стариков.
По его словам, доказать лживость попыток реабилитации нацизма через рассказы об «обычных людях», сражавшихся за Гитлера, очень просто.
«Понять лживость такой пропаганды очень несложно. Если поменять слова „защитники Рейхстага“ на „охранники концлагерей“, то все встает на свои места. В охране концлагерей ведь тоже были обычные люди, у которых были свои житейские проблемы и которые просто выполняли свой долг. Но, честно говоря, лучше бы они его не выполняли», – заключил Николай Стариков.
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Источник: https://nstarikov.ru/club/101438
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Оспади, да кому она нужна, ваша Россия? – По-ходу нациков возрождают, что бы начать безнаказанно мочить долбанных мусульман, наводнивших Германию, вот и всё!
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Кого имеет в виду Стариков , говоря о Западе ?
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Но ведь и мусульмане тоже простые люди, у них свои проблемы и они достойны всяческого человеческого отношения, даже если они и устроили теракт 11 сентября и даже если их долг велит им устроить ещё один такой же. А иначе отношение к ним можно будет назвать неполиткорректным и нетолерантным, что будет противоречить демократическим ценностям, это так?