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Открытым текстом 08.03.2019

08:45. 9 марта 2019 Просмотров - 180 2 коммент. Опубликовал:

Мы первыми в мире дали женщинам право избирать и быть избранными. Мы создали первую в мире государственную систему защиты материнства и детства. Мы озаботились профессиональным образованием женщин и добились одной из наивысших в мире долей женщин на руководящих постах, причём не по квотам, а по их собственным возможностям, воспитанным усилиями всего общества.

Раньше всех СССР исполнил мечту о равноправии женщин и мужчин. Так почему именно наш мир так ненавистен воинству феминизма? Они 8 Марта не празднуют! В знак протеста! Открытым текстом объявили нарушением прав всё связанное с полом.

Открыл мужчина перед женщиной тяжёлую дверь — оскорбил напоминанием про её слабость. Не обращает внимания — оскорбил игнорированием её женской сущности. Нынче ломают древний христианский канон, позволяющий священнослужение только мужчинам.

Епископ Стокгольма — женщина, да ещё и лесбиянка, завзятая участница гей-парадов. Междуполье — светлое будущее строителей новой Европы и Америки. На недавней оскаровской церемонии один из актёров явился в платье. С другом. В моде псевдонаучные статьи про вред мужского гормона тестостерона: мол, не будь порождённой им активности на всех направлениях — вот бы житуха началась!

Великого кинопродюсера Харви Максовича Вайнштейна загнали в клинику для искусственного понижения тестостерона. Попутно забрали призы и выгнали с любимой работы. За то, что актрисы толпами лезли к нему в постель в надежде на оскароносные роли. А потом вдруг выяснилось, что львиная доля охотниц за наградами попросту оговорила слишком успешную жертву! Но что уж теперь поделаешь…

В борьбе за светлое будущее феминизма жертв не считают. По сути, уничтожают всё человечество. Почти полвека назад биолог Виген Артаваздович Геодакян показал: мужской пол опробует варианты, а женский сохраняет лучшие пробы — уже без ошибок. Поэтому навсегда мужчины — сильный пол, а женщины — прекрасный. И для нас — людей 8 Марта уже не просто праздник. А наша крепость. За нею всё понятно: мужик — это мужик, а дама — это дама. За дамой ухаживают, даму защищают, и в центре всего — любовь. Настоящая и оттого — ценная!

С праздником вас, любимые!

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Источник – http://ren.tv/

Открытым текстом 08.03.2019

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-08-03-2019/

Метки: открытым текстом

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2 коммент.»

  • 172 116
    Dasha 9 марта 2019 в 9:44 Ссылка
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    Старичочек с бородкой, ( А Вы автор этого … Написания?), забыли приписать “открытым текстом”, что в России ДАВНО ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ РОЖДАЕМОСТЬ!
    Русские вырождаются и исчезают!
    За Вашими пустыми словами стоит факт, как камень для болтунов! Факт говорит, что русские и русская культура кем-то старательно уничтожаются. И делается это по хорошо спланированному плану.
    Вот недавно “новое государство с древней культурой” обнаружили! Казакстан! Само собой латиница и “культура” там и “поддержка демократии”. А по сути чужие захватили власть и рулят через кукол своих.
    Старичок умышленно главного не видит, бубнит свой текст…
    Плохая это статья.

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  • 2110 961
    Василий 9 марта 2019 в 13:05 Ссылка
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    Создали они институт защиты материнства и хвастаются. А как же защиты отцовства??? Если кто не знает, мужик поражен в своих репродуктивных правах, то есть если его жена захочет делать аборт, то он с юридической точки зрения повлиять на это безобразие не может. Никто у этой женщины не спросит справки или бумажке, где зафиксировано согласие мужа. По нашему семейному законодательству у мужчины прав практически нет.
    Добились они того, что много женщин на руководящих постах. И толку??? Большинство женщин не может стратегически мыслить.

    На Руси было патриархальное общество, в котором не было равноправия полов. Нужно понимать, что у мужчины и у женщины разное предназначение, разные роли и задачи в семье и обществе. Мужчина больше, сильнее, выносливее. Мужчина доминант, мыслит стратегически. Мужчина изначально уважает женщину и изначально уважает самого себя, при этом, чётко осознавая, что он – ведущий. А вот женщина не хуже или лучше, умнее или глупее, а именно другая. И по определению – ведомая! Женщина терпеливее, скрупулёзнее, точнее, внимательнее, усидчивее. Уважать женщину нормально, и даже необходимо, но именно уважать как женщину, при понимании системной разницы между полами: главный – подчиненная, лидер – ведомая! Мы устроены по разному, для разного предназначены, и имеем различную приспособленность к миру. От физиологической, до ментальной, от способности поднимать тяжести, до способности удерживать одновременно несколько важных вещей во внимании. Мужчина строит дом, женщина в нём поддерживает чистоту. Мужчина изготавливает мебель, женщина раскладывает в этой мебели вещи и одежду. Если женщина занимается инжинирингом, строит карьеру, ремонтирует технику и проявляет прочие мужские наклонности, это говорит о гормональном сдвиге в сторону тестостерона. Чем более насыщен человек тестостероном, тем более в нём проявляется мужское начало – вектор, поиск, движение, власть, агрессия, логика, ориентирование в пространстве. Но чем более человек насыщен женским, тем более проявляется статичность, стабильность, надёжность, мягкость, податливость и согласие. Драться, тягать штанги, быть целеустремлённым не в женской природе. Целеустремлённость – это тоже мужская территория, деятельность сперматозоида, а не яйцеклетки. Хоть и многие люди восхищаются достижениями спортсменками, певицами, художницами, но талант нельзя ставить в один ряд с целеустремленностью. Талантливо можно петь, вышивать, выращивать, учить. И если девушка, к примеру, талантливо поёт и мечтает, во что бы то ни стало, быть первой на различных конкурсах, то это ненормально. Удел так называемой сильной целеустремлённой женщины, в итоге, в одиночестве плакать у окна. Женщину можно считать успешной, только если у неё есть отношения с единственным мужчиной. Больше никаких доказательств своей состоятельности она может и не предъявлять. Если женщина живет с любимым мужчиной, и он её тоже любит, значит она в жизни много что понимает. Женщине, чтобы быть счастливой надо соглашаться, а не договариваться со своим мужчиной, и тем более спорить. Спора между мужчиной и женщиной быть вообще не может. Если же спор всё-таки произошёл, значит женщина влезла на мужскую территорию, отобрала часть мужественности у своего мужчины.

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