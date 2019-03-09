Открытым текстом 08.03.2019

Мы первыми в мире дали женщинам право избирать и быть избранными. Мы создали первую в мире государственную систему защиты материнства и детства. Мы озаботились профессиональным образованием женщин и добились одной из наивысших в мире долей женщин на руководящих постах, причём не по квотам, а по их собственным возможностям, воспитанным усилиями всего общества.

Раньше всех СССР исполнил мечту о равноправии женщин и мужчин. Так почему именно наш мир так ненавистен воинству феминизма? Они 8 Марта не празднуют! В знак протеста! Открытым текстом объявили нарушением прав всё связанное с полом.

Открыл мужчина перед женщиной тяжёлую дверь — оскорбил напоминанием про её слабость. Не обращает внимания — оскорбил игнорированием её женской сущности. Нынче ломают древний христианский канон, позволяющий священнослужение только мужчинам.

Епископ Стокгольма — женщина, да ещё и лесбиянка, завзятая участница гей-парадов. Междуполье — светлое будущее строителей новой Европы и Америки. На недавней оскаровской церемонии один из актёров явился в платье. С другом. В моде псевдонаучные статьи про вред мужского гормона тестостерона: мол, не будь порождённой им активности на всех направлениях — вот бы житуха началась!

Великого кинопродюсера Харви Максовича Вайнштейна загнали в клинику для искусственного понижения тестостерона. Попутно забрали призы и выгнали с любимой работы. За то, что актрисы толпами лезли к нему в постель в надежде на оскароносные роли. А потом вдруг выяснилось, что львиная доля охотниц за наградами попросту оговорила слишком успешную жертву! Но что уж теперь поделаешь…

В борьбе за светлое будущее феминизма жертв не считают. По сути, уничтожают всё человечество. Почти полвека назад биолог Виген Артаваздович Геодакян показал: мужской пол опробует варианты, а женский сохраняет лучшие пробы — уже без ошибок. Поэтому навсегда мужчины — сильный пол, а женщины — прекрасный. И для нас — людей 8 Марта уже не просто праздник. А наша крепость. За нею всё понятно: мужик — это мужик, а дама — это дама. За дамой ухаживают, даму защищают, и в центре всего — любовь. Настоящая и оттого — ценная!

С праздником вас, любимые!

Источник – http://ren.tv/

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-08-03-2019/