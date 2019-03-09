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Кодекс чести русских богатырей

19:16. 9 марта 2019 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:
Если серьёзно не анализировать сказанное склонным к картавости докладчику, то изложенное им во многом может удивить и сильно поколебать сложившееся представление о былинных русских богатырях.

Однако следует помнить, что все русские летописи прошли цензуру и правку в христианских церквах и монастырях. Об этом, кстати, не единожды упоминал и д. ист. н. А.В. Пыжиков. Крен в правках был, что логично, сделан в пользу насаждённого на Руси христианства и его русской колыбели – Киева.

Тем не менее, если ограничиваться лишь фактологией, предъявленной докладчиком, а к его выводам подходить более чем критично, каждый неспециалист по русскому фольклору может почерпуть для себя очень и очень много интересного.

Например, о… шахматах. Или возможном обустройстве общества с различными чётко установленными, но, вероятно, прозрачными границами сословий. Что впоследствии, когда арии дошли до Индии, воплотилось уже в виде фарса: в жёсткой кастовой системе индийского общества.

В общем, приятного знакомства с темой!




Источник: https://ss69100.livejournal.com/4362837.html

Метки: история, народное творчество, русский, Русь, сказка, честь

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