Кодекс чести русских богатырей

Если серьёзно не анализировать сказанное склонным к картавости докладчику, то изложенное им во многом может удивить и сильно поколебать сложившееся представление о былинных русских богатырях.Однако следует помнить, что все русские летописи прошли цензурув христианских церквах и монастырях. Об этом, кстати, не единожды упоминал и д. ист. н. А.В. Пыжиков. Крен в правках был, что логично, сделан в пользу насаждённого на Руси христианства и его русской колыбели – Киева.Тем не менее,, предъявленной докладчиком, а к его выводам подходить более чем критично, каждый неспециалист по русскому фольклору может почерпуть для себя очень и очень много интересного.Например, о… шахматах. Или возможном обустройстве общества с различными чётко установленными, но, вероятно, прозрачными границами сословий. Что впоследствии, когда арии дошли до Индии, воплотилось уже в виде фарса: в жёсткой кастовой системе индийского общества.В общем, приятного знакомства с темой!

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4362837.html