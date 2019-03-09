100 лет Коминтерну
08:46. 9 марта 2019 Просмотров - 141 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В.Э. Багдасарян рассказывает о глоблаьных структурах. В недалёком прошлом, настоящем и будущем.
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Вот они кащеи во всей красе.
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Коминтерн Иосиф Сталин прикрыл в 1943 году, столкнувшись с фактом его работы на Гитлера.