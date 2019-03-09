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100 лет Коминтерну

08:46. 9 марта 2019 Просмотров - 141 2 коммент. Опубликовал:
В.Э. Багдасарян рассказывает о глоблаьных структурах. В недалёком прошлом, настоящем и будущем.


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4361828.html

Метки: Багдасарян, будущее, глобализация, история, Ленин, планета, управление

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