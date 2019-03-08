“Случайные проблемы с электричеством”
23:58. 8 марта 2019 Просмотров - 118 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Небольшое дежавю.
Сантьяго, Чили, 13 августа, 1973 года.
Отключение электричества привело к полному отключению электроэнергии, поскольку президент Сальвадор Альенде Госсен был в центре общенационального выступления по политическому кризису в стране.
Поступали сообщения о том, что Вальпараисо, второй город Чили и другие районы страны, были затемнены. Электричество отключилось в 22:15, через 35 минут после того, как президент Альенде начал говорить, сославшись на длинный список недавних актов терроризма и саботажа, которые он приписал «фашистской оппозиции». [Он вернулся в эфир, сообщает Associated Press, так как в некоторых районах начало восстанавливаться электричество, и сказал, что отключение электричества могло быть либо «технически объяснимым провалом, либо нападением фашистов». Информационное агентство заявило, что неопознанное диверсанты взорвали линию электропередачи за пределами города, передав информацию Фернандо Фигероа, генеральному директору государственной энергосистемы.]
Перед отключением электроэнергии президент Альенде предупредил, что Л.С. призовет Конгресс объявить осадное положение, если в стране не будет быстро восстановлено спокойствие.
Ранее левая газета в Сантьяго обвинила посла США Натаниэля Дэвиса и Центральное разведывательное управление в финансировании антиправительственных забастовок, которые разрушили экономику страны.
Обвинения в ежедневной газете «Ультима хора» стали началом кампании, обвиняющей Соединенные Штаты в участии в нынешнем политическом кризисе.
Газета призвала к расследованию Конгресса и пообещала более подробную информацию в следующих статьях.
Посольство США ничего не сказало по обвинениям, и были признаки того, что посол Дэвис не станет комментировать.
Нападения на посла явно являются ответом левых на обвинения ведущих правых газет о том, что Куба стоит за кризисом.
Чилийская пресса обвинило посольство США в финансировании забастовки дальнобойщиков в октябре прошлого года и их протеста, который потряс правительство и фактически парализовал страну. Газета обвинила посла Дэвиса в том, что он агент ЦРУ
Между тем новое правительство, поддерживаемое вооруженными силами Чили, объявило, что завтра оно начнет реквизировать автомобили бастующих дальнобойщиков.
Министр общественных работ, генерал Сезар Руис Даньяу, главнокомандующий ВВС, встретился с руководителями транспорта, чтобы проинформировать их о решении правительства и попытаться выработать решение в последнюю минуту.
В редакционной статье газета, отражающая взгляды социалистической партии президента Сальвадора Альенде Госсена, назвала посольство Соединенных Штатов «очагом мятежа» и подтвердила, что это произошло после широко разрекламированного скандала с участием корпорации ITT во время президентских выборов 1970 года.
Нападение на посла Дэвиса затрагивало и его предыдущий пост посла в Гватемале и попыталось связать его и посольство Соединенных Штатов там с кампанией по финансированию правой террористической организации под названием Мано Бланко.
«Дэвис прославился в этой стране, – сказал Ултима Хора, – за то, что он предложил гватемальским военным незаполненные чеки, чтобы еще больше укрепить их фашистскую линию».
Это было первое прямое нападение на посла Дэвиса с тех пор, как он приехал сюда в 1971 году, заменив посла Эдварда М. Корри, о котором говорится в документе ITT, показывающем заинтересованность Соединенных Штатов в поражении президента Альенде на выборах.
Ни одна из ранних статей в «Ультима хоре» не содержала жестких обвинений в отношении деятельности посла Дэвиса, а просто cодержали намеки.
https://www.nytimes.com/1973/08/14/archives/blackout-interrupts-address-by-allende.html – цинк (по ссылке можно скачать искомый номер газеты за 1 доллар)
До фашистского переворота оставалось меньше месяца.
Как видим, рецептура организаторов гос.переворотов в Южной Америке не сильно изменилась за прошедшие десятилетия.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4828612.html