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Об исторических трактовках

11:20. 8 марта 2019 Просмотров - 97 Нет комментариев Опубликовал:


Об исторических трактовках


Наиболее заметные и поворотные исторические события, характеристики экономических и социальных процессов, биографии и оценки исторических деятелей становятся нам известны, как правило, из учебников. Туда они попадают из других учебников или исторических сочинений, и т.д., и т.д.
Так из современной литературы для британских школьников (издательство Хайнеман) можно узнать о том, что в октябре 1917 года власть в России захватила группка большевиков, популярность которых не выходила за пределы столицы, и Октябрьская революция ни в коем случае не была ни народной, ни пролетарской,. «Нет ничего более далёкого от правды» — утверждают авторы и объясняют успех переворота военной подготовкой восстания и ошибками Временного правительства[1].

В современных французских учебниках, где описываются социальные модели межвоенного периода (20-30е гг. XX века), выделены три типа тоталитаризма: фашизм, нацизм и сталинизм[2].

А вот как изложена история Второй мировой войны на европейском театре в учебнике для углублённого изучения истории старшеклассниками в США[3]:

«Первые годы войны продемонстрировали силу держав Оси. В 1941 году преимущество стало переходить к союзникам, когда Гитлер предпринял неудачное зимнее вторжение в Россию, а США вступили в войну. В то время как Гитлер был вынужден вывести свои войска из России в 1942 году, советские армии начали свое наступление через Восточную Европу на Германию. После свержения Муссолини войска союзников вошли во Францию и встретились в Германии в апреле 1945 года. За самоубийством Гитлера последовала победа союзников в Европе в мае 1945 года»[4].

Эти опусы — результат сотен исследований соответствующей направленности, непрестанно ведущихся в западных научных центрах. Выходят и новые работы по истории СССР. Как, например изданный в Великобритании в 2006 году сборник «Stalin’s terror revisited» («Возвращаясь к сталинскому террору») под редакцией Мелани Илич. В восьми статьях (не считая предисловия редактора) освещены следующие темы: «Хозяйственные руководители в период Большого террора», «Советская экономика и начало большого террора», «Советские профсоюзы и большой террор», «Сталин и отношение к родству: практика коллективного наказания» и т.д. Их авторы — иностранцы, за редким исключением, в рамках многолетних программ, щедро финансируемых соответствующими фондами, имеют беспрепятственный доступ к материалам российских архивов, не всегда доступных их российским коллегам. Не говоря уже об историках, выступающих с альтернативной точкой зрения на советскую эпоху, и не замеченных в тесном сотрудничестве с «Ельцин-центром» или фондом первого президента РФ.

Впрочем, отечественные учебники строятся ныне на тех же самых основаниях. В частности, в российском курсе «История журналистики» прямо говорится о манипуляции общественным сознанием как об инструменте, характерном для Геббельса и Сталина[5].

Приводя эти цитаты и описывая состояние западной и отечественной исторической науки в части изучения и освещения советской эпохи, мы не стремимся сообщить что-то новое или открыть кому-то глаза. Наша цель не в этом.

11 апреля 1919 года на официальном обеде в «Олдвич-Клаб» тогдашний военный министр У. Черчилль заявил: «Большевистская тирания — наихудшая, самая разрушительная и губительная в истории человечества. Было бы верхом глупости отрицать тот факт, что она много опаснее германского милитаризма. При советской власти русский народ страдает гораздо больше, чем при царе. Злодеяния Ленина и Троцкого несравнимо ужаснее и масштабнее тех, что совершил кайзер»[6].

Вам это ничего не напоминает?

Скоро 20 лет, как НАТО осуществила военную агрессию против Югославии. Помнится, в те дни действия США и их клевретов часто сравнивали с поведением Гитлера в конце 30-х. А потом были Афганистан (2001), Ирак (2003), Гаити (2004), Ливия (2011), Сирия (2014), Йемен (2015)…

Сегодня, в феврале 2019 года «наихудшей, самой разрушительной и губительной в истории человечества» тиранией объявлена законная власть в Венесуэле.

Оглянувшись назад, мы вспомним о жертвах американских бомб и ракет в Панаме (1989), Ливии (1986), Гренаде (1983), Вьетнаме (1965-1974), Комбодже и Доминиканской республике (1965), Лаосе (1965), Гватемале (1954), Иране (1953), Никарагуа (1926-1933), Гондурасе и Китае (1924-1925), Гондурасе (1919), Советской России (198-1919) и т.д., и т.д., и т.д. …

И всегда США объяснили военное вторжение поддержкой закона, обеспечением безопасности и защитой демократии.

Происходящее сегодня является лишь продолжением десятилетиями применяемой практики разделения человечества на тех, кто решает, что законно и что нет, и тех, кого не спрашивают

Теперь попробуйте представить, как в западных учебниках через 10–20 лет будут описаны «химические атаки режима Асада», «аннексия Крыма», «оккупация Россией Сирии», «применение Россией химического оружия на территории Великобритании в деле Скрипалей», «пособничество России и Китая кровавой диктатуре Мадуро».

Бесчеловечный гитлеризм в сравнении с этим располагал несопоставимо меньшими возможностями. Могло ли присниться фюреру, что по его команде десятки стран в Лиге Наций будут хором назвать президента Чехословакии Бенеша убийцей несчастных немцев, а польское правительство признают страной-агрессором, напавшим на Германию?

Не видим ли сегодня мы с вами то, что давно не ново, а является лишь продолжением десятилетиями применяемой практики разделения человечества на тех, кто решает, что законно и что нет, и тех, кого не спрашивают?

Позиция руководства СССР, неизменно считавшего такие действия США-НАТО грубым попранием международного законодательства и военными преступлениями, заклеймена как тоталитарная пропаганда, державшая советских людей в неведении и извращавшая политику свободолюбивого Запада.

Нынешнее, антисоветское и антикоммунистическое правительство РФ мучительно разрывается между этими двумя позициями, а такая «принципиальность», как известно, добром не кончается.

А теперь спросите себя: если вы знаете, что Октябрьская революция — переворот группки авантюристов, одержимых идеей разрушения России и жаждой личной власти, откуда вы это знаете?

Если вам известно, что массовые репрессии в СССР в конце тридцатых годов развязало советское руководство во главе со Сталиным, откуда вам это известно и зачем это было Сталину надо?

Если вам ясно, что в известный период в нашей стране был насаждён тоталитаризм сталинского типа, сродни германскому нацизму и итальянскому фашизму, что стало основанием для этого мнения, и где вы почерпнули ценные доводы в пользу такого вывода?

Один из неприятных недостатков нашего информационного века заключается в том, что утверждения, для нас естественные, как аксиомы, как самоочевидное «дважды два четыре», могут быть бесконечно далеки от правды и усвоены нами не без чьей-то целенаправленной работы. Сомнения же и поиск истины требуют усилий и времени, и проще продолжать считать так, как «сказали по телевизору» и как «думают все». В конце концов, верят же миллионы поляков, что в 1940 году НКВД расстреляло под Смоленском не то 8, не то 12 тысяч благородных польских офицеров. И очень неплохо себя при этом чувствуют.

Сергей Рыченков

https://prometej.info/publikuem-tovarisha-stalina-zametka-12/ – цинк

"Химическим преступлениям России" в Сирии и Солсбери явно будет посвящено не меньше места в "демократических учебниках истории", нежели "кровавым преступлениям сталинизма".
"Тухачевский травал газом свой народ, а Путин чужие!" И подробности никого разумеется волновать не будут.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4826712.html

Метки: антисоветизм, история, Россия, ссср, сталин

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