На случай ядерной войны
18:29. 8 марта 2019 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Коммерческие частные бункеры на случай ядерной войны или интенсивных боевых действий с применением обычных вооружений.
Ниже, проекты частных бункеров со стоимостью.
Предполагается, что размещаться они будут либо под жилым домом, либо на придомовом участке (зависит от размера, типа грунта и пожеланий заказчика).
58 тыс. долларов
65 тыс. долларов
74,5 тыс. долларов
80,5 тыс. долларов
122 000 долларов.
399 000 долларов
399 000 долларов.
Бомбоубежище для большой семьи (на 18 человек). 539 000 долларов.
Бункер "Патриот". 649 000 долларов.
Люкс-бункер с полной защитой от радиоактивных осадков – 3 290 000 долларов.
Бункер-приют на 42 человека. 1 000 000 долларов.
Ниже, несколько промо-роликов бункеров изнутри.
Президентский бункер.
Кроме бункеров для гражданских, предлагаются и бункеры для военных.
Бункер может поддерживать жизнь 71 солдата и офицера. Сколько времени – не уточняют.
Сайт компании https://risingsbunkers.com/ (по каждому из бункеров есть различные ТТХ и особенности – от функциональных систем фильтрации и защиты до различных роскошеств для "элиты").
Много фотографий здесь https://risingsbunkers.com/photo-gallery/ (как монтируют и что внутри).
Много видео с разнотипными бункерами изнутри - https://risingsbunkers.com/bunker-videos/
За наводку на сайт спасибо romandmives
В целом, лишь небольшая часть из них действительно способна защитить от последствий ядерной войны, так как далеко не все предусматривают полную защиту от радиоактивных осадков – большая часть это скорее обычные частные бомбоубежища.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4828018.html