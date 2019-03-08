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Конгресс США запретил признавать Крым российским

17:30. 8 марта 2019 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал:


Конгресс США единогласно утвердил документ, запрещающий любым гос.органам США признавать любой суверенитет России над Крымом.
Запрещаются как публичные признания принадлежности Крыма к России, так и любые действия, которые направлены на признание существующего положения вещей.
При этом, принятое решение содержит примечательную оговорку насчет того, что президент США может пренебречь данным законом, если это будет в интересах национальной безопасности США, что подразумевает наличие неких вероятностей, где территориальная целостность Украины для США не аксиоматична.
Формулировка идентична той, которая существует в "санкционном" законе, которая позволяет США закупать необходимую продукцию в России в обход санкций, ссылаясь на интересы "национальной безопасности США".

Сам закон очевидно является последствием заявлений агента Дональда на тему закономерности отчаливания Крыма из Украины и доминирования русского языка в Крыму, которые вызвали самую настоящую истерику в Киеве и в Вашингтоне, с новой волной обвинений "Трамп по указке Кремля хочет признать Крым российским".
Теперь же, Трампу будет куда как труднее болтать на тему российского Крыма, так как при желании, может быть начато расследование на предмет нарушения действующего законодательства, которое дополнит уже идущие расследования о его связях с Кремлем.
В конечном итоге, этот закон имеет скорее внутреннее употребление и призван стреножить инициативу Трампа на российском направлении, так как никаких предпосылок для отступления США на украинском направлении на текущий момент нет.
Россия разумеется будет продолжать игнорировать эти "непризнания".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4827653.html

Метки: конгресс сша, крым, Россия, санкции, Трамп, Украина

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