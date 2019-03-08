Грубая мягкая сила американских послов

Уже который раз за последнее время достоянием гласности становятся действия американских послов в европейских странах. На этот раз отличился дипломат, который работает в Люксембурге. На совместной пресс-конференции с премьер-министром этого маленького герцогства Дмитрий Медведев преподал США урок по международному праву.

Не так давно Европа поражалась наглости американского посла в Германии Ричарда Гренелла, разославшего немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2». Компании восприняли эти угрозы как прямой шантаж.



Буквально через пару дней, когда дипломата попросили разъяснить причину массовой рассылки угроз, удивление европейцев перешло в ворчание, местами переходящее в возмущение. Ибо Ричард Гренелл объявил о том, что его работа предполагает защиту национальных интересов. То есть, интересов США.



Строго говоря, ответил он правильно. Но лучше бы постарался выкрутиться, как и положено в дипломатии. Ибо раньше американцы не были такими прямолинейными, а десятилетиями пели песню о единстве интересов Старого и Нового Света в борьбе как за общее трансатлантическое процветание, так и с Россией. Европейцы успели привыкнуть, что их с американцами табачок распределен между странами равномерно, а оказалось — врозь.



Теперь выяснилось, что ценные указания из посольства США получили и власти в Люксембурге. По информации местной прессы, в преддверии визита Дмитрия Медведева посол направил письмо премьер-министру этой страны с перечислением тем, которые Ксавье Беттель должен обсуждать с Россией: права человека, ситуация с крымскими татарами и керченский инцидент.



Более того, нашему премьеру был задан об этом вопрос во время пресс-конференции — полагаю, кем-то из российских журналистов, чтобы лишний раз напомнить Европе, в каком униженном положении она сейчас находится.



— Я не знаю, кто это сказал, не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом случае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простой учебник по международному публичному праву и начать изучение его азов, если он находится на дипломатической должности, включая понятие государственного суверенитета, — довольно жестко ответил Медведев (ролик в конце поста). И напомнил собравшимся: — Государственный суверенитет — это верховенство государственной власти внутри страны и независимость государственной власти вне ее. Это классическое понимание государственного суверенитета. Может быть, тогда в голове у подобного человека все встанет на место, если, конечно, он сможет понять, что это такое. Я в этом сомневаюсь.



Добавлю, что в Люксембург он прилетел из Софии, где тоже происходят довольно любопытные вещи. Местным газетам стало известно, что болгарский премьер был вызван в посольство Великобритании, где ему объявили, что англичане проводят в его стране расследование о причастности российских спецслужб к отравлению болгарского гражданина, случившееся три года назад. Скорее всего, «новичком». Болгарская полиция не должна чинить препятствий.



Не сомневайтесь, во всех европейских странах англосаксонские послы ведут себя столь же бесцеремонно. Фактически, они управляют целыми государствами, заставляя их проводить нужную им политику, даже вопреки интересам населения оккупированных государств.



Мы всегда об этом если не знали, то догадывались — по косвенным признакам, разумеется.



Но обратите внимание: сейчас о рассылаемых письмах и вызовах на ковер становится известно. Немецкие компании, получив депеши, переслали их своему правительству, а те посоветовали их слить в прессу. В Люксембурге утечка произошла прямо из аппарата премьер-министра. Как и в Болгарии.



В результате послы оказались в дурацком положении — их тайная дипломатия стала явной. Более того, им приходится оправдываться, что раньше невозможно было представить.



Вывод очевиден: Европа стала сопротивляться американскому давлению — пока, конечно, боязливо, но все же решительно. Непонятно, как Соединенные Штаты и их главный (а возможно, и единственный) партнер — Великобритания поведут себя дальше. Прежние способы давления использовать рискованно, того и гляди, вместо беспрекословного исполнения приказа получишь дискуссию в медиа и соцсетях общенационального, а может, и общеевропейского масштаба.



Населению очень неприятно получать подтверждение давних подозрений, что оно живет в условиях оккупации, а их правительства на самом деле не их правительства. И отстаивают они не свои интересы, а обслуживают чужие.



Чем закончится противостояние стран Евросоюза с США, сказать, конечно, трудно. Но наблюдать за процессом, согласитесь, увлекательно.

Павел Шипилин

Источник: http://voicesevas.ru/news/43277-grubaya-myagkaya-sila-amerikanskih-poslov.html