Диверсия в Венесуэле

Не сумев свергнуть Мадуро с помощью демонстраций, внешнего давления, измены в армии или банального убийства, США перешли к тактике террора.На крупнейшей в стране электростанции "Эль-Гури" произошла диверсия, в результате чего значительная часть страны осталась без света.Как это напоминает действия хунты, которая отрубила свет Крыму, после того как иные методы воздействия на полуостров оказались бесполезными."Раз вы не хотите Гуайдо, то сидите без света".Атаки на объекты гражданской инфраструктуры призваны посеять панику среди населения, дезорганизовать системы государственного управления и распылить внимания армии и спецслужб на борьбу с последствиями инфраструктурных диверсий.Наверняка это не последняя атака такого рода.PS. Стоит отметить, что МИД Китая предупредил о последствия попыток силового свержения правительства в Венесуэле, указав, что это будет уже знакомый катастрофический путь.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4827021.html