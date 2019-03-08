Что такое фейковые новости и как за них будут наказывать?

Государственная Дума на пленарном заседании 7 марта приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), направленные на противодействие так называемым фейковым новостям — недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений и создающей угрозу для безопасности.

В пресс-службе Госдумы рассказали о том, что предлагается в законе, а также получили комментарии Председателей профильных Комитетов по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина и по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Что такое «недостоверная общественно значимая информация»?

В соответствии с принятым законом, — это информация, распространяемая «под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи».

Ее распространение запрещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете. Напомним, аналогичный запрет предусмотрен, например, для призывов к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несанкционированных массовых акциях.

Кто будет определять, что фейк, а что нет?

«Информация может иметь разную степень достоверности, поэтому определять эту степень будут Генеральный прокурор РФ и его заместители в рамках своей компетенции. В тоже время их решение можно будет оспорить в суде», — поясняет Председатель профильного Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Критерии опасности, вызванные фейковыми новостями, будут определяться руководством надзорного ведомства «исходя из новостной повестки и характера событий, вокруг которых могут возникать волны фейковых новостей с возможными тяжкими последствиями», заявил Председатель Комитета.

«Если в публикации содержится то или иное утверждение — и оно подкреплено доказательными аргументами, то признать его фейковым будет затруднительно. Кроме этого, поскольку решение будет приниматься на уровне федеральных руководителей прокуратуры, возможности произвола на региональном уровне будут ограничены», — подчеркнул Леонид Левин.

В качестве примера в ходе обсуждения законопроекта парламентарии, в частности, приводили в пример ситуацию в Кемерове в марте минувшего года, когда после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» начала массово распространяться ложная информация о количестве жертв пожара, которая вызвала панику среди граждан.

Как будет работать механизм блокировки?

Генеральный прокурор или его заместители в случае обнаружения в сетевом издании недостоверной и общественно опасной информации обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.

Роскомнадзор в свою очередь обращается к руководству редакции интернет-издания, после чего оно должно незамедлительно фейковую информацию удалить. В случае же, если редакция незамедлительно не удалила указанную информацию, Роскомнадзор «направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию», — гласит норма закона.

В случае, если владелец информационного ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проведения проверки достоверности этого уведомления незамедлительно уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

При этом, как добавил Леонид Левин, ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, выводящая из‑под процедур блокировки, в частности, новостные агрегаторы, приняв во внимание то, что их обязанность противодействовать фейковым новостям уже зафиксирована в действующем законе.

Какие штрафы грозят за фейковые новости?

Штрафы в соответствии с поправками в КоАП грозят как за распространение фейковых новостей в СМИ, так и в интернете. При этом штрафы различаются в зависимости от тяжести последствий, которые наступили в результате распространения дезинформации.

За первое распространение информации, создавшее угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массовых беспорядков, угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения, штраф может составить:

для граждан — от 30 тыс. до 100 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Повторное совершение либо распространение в СМИ и в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности, может наказываться штрафами:

для граждан — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 300 тыс. до 600 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Наконец, в случае, если распространение фейковой информации повлекло за собой «смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности», штрафы могут составить уже:

для граждан — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей;

для должностных лиц — от 600 тыс. до 900 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей.

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что основная цель данных штрафов — профилактическая, с этим и было связано их увеличение при доработке законопроекта.

«Предлагаемая административная ответственность должна стать механизмом предупреждения деяний», — сказал он.

При этом в законе отдельно оговаривается, что «правонарушением является распространение заведомо недостоверной информации, иными словами должен быть доказан умысел».

«Если гражданин делает репост того, что ему показалось достоверным — это не является нарушением. Но если пользователь сознательно создает и публикует фейковую новость — это подпадает под действие статьи КоАП», — разъясняет в свою очередь Леонид Левин.

Кто будет штрафовать?

Вводятся полномочия органов полиции по возбуждению вышеуказанных административных дел, наряду с Роскомнадзором. Рассматривать дела будут суды. При этом предусматривается уведомление органов прокуратуры РФ обо всех случаях возбуждения дел в течение 24 часов. Такой механизм, по словам Павла Крашенинникова, позволит исключить злоупотребления.

Срок давности по расследованию таких дел составит до одного года.

Когда новый закон заработает?

Изменения в КоАП вступят в силу с момента официального опубликования закона.

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