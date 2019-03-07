Звёздный календарь. Круголет Числобога. Кирилл Запорожец.Часть 1
Звёздный календарь. Круголет Числобога
Автор-сказитель – Кирилл Запорожец
Кирилл Запорожец вконтакте – https://vk.com/oshahaw
Лавка, где вы можете приобрести учебники, календари и полотна по славяно-арийской Науке Времени: https://vk.com/market-288391
Из передачи вы узнаете о цикле прецессии равноденствий или Сутках Сварога (25920 лет), 144-летнем цикле Круга Жизни, 18-летнем Круге Стихий и 16-летнем цикле Круга Лет, мужских и женских летах Круголета. А также о системе тридевяти земель Ярилы Трисветлого, циклах и влиянии всех 27 земель, 9 чакр и 3 мира, Звезде Инглии, Жреческом Квадрате, расчётах цифры жизни и обереговой цифры жизни, переводе даты из григорианского календаря в Коляды Дар.
Поговорим о влиянии и смысле 9-дневной недели и 9-ти сороковников лета, строении суток.
Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.