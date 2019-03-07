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Звёздный календарь. Круголет Числобога. Кирилл Запорожец.Часть 1

19:27. 7 марта 2019 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Звёздный календарь. Круголет Числобога

Автор-сказитель – Кирилл Запорожец

Кирилл Запорожец вконтакте – https://vk.com/oshahaw

Лавка, где вы можете приобрести учебники, календари и полотна по славяно-арийской Науке Времени: https://vk.com/market-288391

Из передачи вы узнаете о цикле прецессии равноденствий или Сутках Сварога (25920 лет), 144-летнем цикле Круга Жизни, 18-летнем Круге Стихий и 16-летнем цикле Круга Лет, мужских и женских летах Круголета. А также о системе тридевяти земель Ярилы Трисветлого, циклах и влиянии всех 27 земель, 9 чакр и 3 мира, Звезде Инглии, Жреческом Квадрате, расчётах цифры жизни и обереговой цифры жизни, переводе даты из григорианского календаря в Коляды Дар.
Поговорим о влиянии и смысле 9-дневной недели и 9-ти сороковников лета, строении суток.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8jWcAQBgp1M

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