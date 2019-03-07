Сводки от ополчения Новороссии 07 марта 2019
- 10:01 ВСУ нанесли удар по Русскому краю, уничтожены дома.
- Вчера 21:43 Боец НМ ДНР “Ворон”: “Как киевская хунта пришла в Донбасс, нужно было защищать стариков и детей”.
- Вчера 21:30 Спецпроект “Я – не боюсь!” Антонина Брагина. Выпуск №64.
ВСУ нанесли удар по Русскому краю, уничтожены дома
Ночью 7 марта ВСУ обстреляли окраины Горловки из 120-мм миномётов.
В результате обстрела в посёлке Русский край (Байрак) полностью сгорел дом по адресу ул Артузова, 48. Об этом «Русской Весне» сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Также обстрелом повреждены дома 49 и 50.
Представительство ДНР в СЦКК и переговорном процессе также сообщает об уничтоженном прямым попаданием доме по адресу ул. Артузова, 5.
Пострадавших среди местных жителей, к счастью, нет.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Боец НМ ДНР “Ворон”: “Как киевская хунта пришла в Донбасс, нужно было защищать стариков и детей”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Спецпроект “Я – не боюсь!” Антонина Брагина. Выпуск №64
К оглавлению | Источник: www.youtube.com