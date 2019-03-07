Сводки от ополчения Новороссии 07 марта 2019

Ночью 7 марта ВСУ обстреляли окраины Горловки из 120-мм миномётов.

В результате обстрела в посёлке Русский край (Байрак) полностью сгорел дом по адресу ул Артузова, 48. Об этом «Русской Весне» сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Также обстрелом повреждены дома 49 и 50.

Представительство ДНР в СЦКК и переговорном процессе также сообщает об уничтоженном прямым попаданием доме по адресу ул. Артузова, 5.

Пострадавших среди местных жителей, к счастью, нет.

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