Главная » Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, События

Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 марта 2019

12:05. 7 марта 2019 Просмотров - 271 Нет комментариев Опубликовал:

Экстренное заявление Министерств обороны России и Сирии

Экстренное заявление Министерств обороны России и Сирии | Русская весна

Межведомственные координационные штабы России и Сирии в экстренном совместном заявлении объявили о бедственном положении сирийцев, незаконно удерживаемых подконтрольными США бандформированиями в лагере «Рукбан», и призывают ООН указать США на недопустимость существования мест, подобных этому лагерю.

Вот уже 1771 день сирийские граждане, вынужденно покинувшие свои дома, спасаясь от боевиков террористической группировки ИГИЛ*, находятся в блокаде бандформирований, подконтрольных США, в лагере беженцев «Рукбан».

Согласно сообщению советника Главного координатора Управления Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Раны Закут, гуманитарная ситуация в лагере «Рукбан» достигла критической стадии.

Отсутствие средств первой необходимости и базовых услуг, в сочетании с серьезными рисками безопасности, вынуждают жителей стремиться как можно скорее покинуть его территорию. По данным ООН, количество желающих выехать составляет 95% от общего числа жителей лагеря, или около 40 тысяч человек.

Полное отсутствие медицинской помощи является ключевым фактором развития гуманитарного кризиса в «Рукбане». Большинство беженцев относится к наиболее уязвимым категориям населения — преимущественно это женщины, дети до пяти лет, старики и инвалиды.

Вследствие тяжелейшей санитарно-эпидемиологической обстановки в лагере, многие из них страдают от кожных заболеваний, гриппа, кори, туберкулеза, астмы, сахарного диабета. Отмечены случаи холеры и проказы.

Кладбище, находящееся рядом с лагерем, продолжает пополняться новыми захоронениями, в том числе групповыми. Всемирная организация здравоохранения совместно с детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) еще в ноябре 2018 года указывала на крайне высокую смертность в лагере «Рукбан», где каждый месяц гибнет более 100 человек.

Конвои ООН и разовые вакцинации не могут предотвратить дальнейшую деградацию гуманитарной обстановки в «Рукбане».

Спасти людей может только их немедленная эвакуация из лагеря.

Власти Иордании, ссылаясь на вопросы безопасности и тяжелую экономическую ситуацию в стране, отказываются открыть границу для пропуска беженцев на свою территорию, им остается единственный путь спасения — гуманитарный коридор, предоставленный властями Сирийской Арабской Республики.

Препятствиями, не дающими сирийцам, находящимся в «Рукбане», воспользоваться предоставленной руководством Сирии возможностью к спасению, являются отсутствие у них средств на транспортные расходы для перемещения внутри 55-километровой зоны Эт-Танф и вымогаемые подконтрольными США бандформированиями с каждого желающего выехать крупные денежные суммы.

Напоминаем, что сирийским правительством для бесплатной перевозки семей временно перемещенных лиц непосредственно из «Рукбана» в населенные пункты, избранные ими для постоянного проживания, сформированы автомобильные колонны комфортабельных автобусов. Власти Сирийской Арабской Республики предоставили все необходимые гарантии по обеспечению безопасного, добровольного, информированного и достойного возвращения сирийских граждан.

Только действия Командования группировкой США в зоне Эт-Танф, отказывающегося гарантировать безопасный выход сирийцев из «Рукбана» через контролируемую ими зону и обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания, срывают выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан.

Убедившись, что Соединенным Штатам безразличны жизни десятков тысяч простых сирийцев, которых они цинично приносят в жертву собственным интересам в регионе, в очередной раз обращаемся к членам мирового сообщества, относящим себя к цивилизованному миру, и прежде всего к ООН, с призывом приступить к активным действиям, раз и навсегда решить проблему, длящуюся годами и уносящую тысячи человеческих жизней, проявить принципиальность и указать так называемому мировому гегемону на недопустимость существования в современном мире мест, подобных лагерю «Рукбан».

Отдельно обращаемся к Иордании, как стране, на границе с которой находится этот рассадник терроризма, болезней и нищеты, стране, которая, наряду с Сирией, испытывает на себе негативные последствия тяжелейшего гуманитарного кризиса в соседней республике.

Надеемся на дальнейшее участие наших иорданских коллег в реализации гуманитарных инициатив по возвращению сирийских беженцев и деятельное участие в решении вопроса скорейшей ликвидации лагеря «Рукбан», что будет способствовать общей стабилизации обстановки в регионе и отвечает интересам Иордании.

Цивилизованный мир не имеет права смотреть на это, не принимая решительных мер по спасению людей, в первую очередь стариков, женщин и детей!

Читайте также: «Земля плоская»: постпред Британии хамским образом раскритиковала российскую науку

* запрещённая в РФ террористическая группировка

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Американская армия до сих пор не покинула Сирию

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Эрдоган допустил возможность покупки у России комплексов С-500

Эрдоган допустил возможность покупки у России комплексов С-500 | Русская весна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отказываться от приобретения российских ЗРК С-400.

«Мы завершили работу по С-400, о повороте назад не может быть и речи. Мы подписали соглашение с русскими, и мы начнем совместное производство. Возможно, после С-400 мы займемся С-500»,-заявил турецкий лидер в эфире телеканалов TV 360 и 24 TV.

Касаясь ситуации в Сирии, президент Эрдоган вновь подчеркнул, что зона безопасности, которую планируется создать на севере этой страны, должна контролироваться исключительно Турцией.

«Потому что с этой территории нас могут атаковать в любой момент», — пояснил турецкий лидер.

По словам главы государства, в Анкаре внимательно следят за процессом вывода войск США из Сирии. При этом Эрдоган констатировал, что «на данный момент никаких шагов в этом направлении не предпринято».

Президент Турции также призвал Вашингтон предотвратить попадание американского оружия в руки террористов YPG/PKK.

«Если США хотят вывезти свое оружие из Сирии, то пусть они сделают это. Если нет, то пусть отдадут его Турции, а не террористам», — сказал президент Эрдоган.

Президент Эрдоган вновь подчеркнул готовность Анкары нейтрализовать любые угрозы безопасности страны, исходящие с сирийской территории.

«Так же как мы ликвидировали террористический коридор в Сирии, мы вновь предпримем необходимые шаги, если там (в Сирии — ред.) будут происходить аналогичные процессы. Этого вытекает из Аданского соглашения», — заявил турецкий лидер.

Читайте также: Порошенко требует открыто покупать старое советское оружие

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Враги окружают



Предвыборная агитация на местных выборах в Турции.
На хорошей стороне Эрдоган и султаны.
На нехорошей стороне – Британия, Германия, Израиль, Иран, США и курды, а также Оджалан, Гюлен, Асад, Трамп, Меркель, Папа Римский и королева Елизавета.
Враги окружают.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 января 2019
...востоке сирийской провинции Хама начал свою работу Конгресс племён Восточной Сирии.... Как известно, к востоку от Евфрата, на территориях...вооруженными силами США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел (стоит ... и отваливают из Сирии, с Ближнего Востока они не уходят...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 января 2019
...и тактическим отступление черных. Последние крупные силы ИГ покидают Сармин и погранпереход... видение американской внешней политики на Ближнем Востоке. Сила добра: Америка вновь ... никакой помощи в восстановлении районов Сирии, контролируемых Асадом. В Ливане ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 ноября 2018
...исламское государство транслировало новости о том, что боевики ИГИЛ на Филиппинах, ...с ИГИЛ и использование ИГИЛ как инструмента реализации американских интересов на Ближнем Востоке.3... странная война США в Сирии В последнее время в глобальной информационной...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 ноября 2018
... Мохаммед Али Джафари, в последнее время трубили о том,..., когда они сражались с ИГИЛ. Сегодня, в Йемене, ...штурмовика ВКС РФ в Сирии (ВИДЕО) Новость обновляется Пропагандистское крыло ...Ближнем Востоке. Это самая важная причина для Ирана и Хезбаллы в Сирии...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 04 января 2019
...детей. Саратова сообщила РИА Новости, что погибшие при ... демократическим проектом на всем Ближнем Востоке, исключив все возможности, ...и где находится ныне последний оплот ИГИЛ, один из интернационалов,...гражданской войны в Сирии. Война в Сирии началась в ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 декабря 2018
... накапливались давно, именно Сирия стала последней каплей.За последнее время объявлено о том... основных народах Ближнего Востока.Если Путин хочет, чтобы Трамп вышел из Сирии, я... смысла. США воюет с ИГИЛ, потому что ИГИЛ поклялся убить американцев , и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>