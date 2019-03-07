Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 марта 2019
- 11:03 Экстренное заявление Министерств обороны России и Сирии.
- 11:00 Американская армия до сих пор не покинула Сирию.
- 01:55 Эрдоган допустил возможность покупки у России комплексов С-500.
- Вчера 22:52 Враги окружают.
Экстренное заявление Министерств обороны России и Сирии
Межведомственные координационные штабы России и Сирии в экстренном совместном заявлении объявили о бедственном положении сирийцев, незаконно удерживаемых подконтрольными США бандформированиями в лагере «Рукбан», и призывают ООН указать США на недопустимость существования мест, подобных этому лагерю.
Вот уже 1771 день сирийские граждане, вынужденно покинувшие свои дома, спасаясь от боевиков террористической группировки ИГИЛ*, находятся в блокаде бандформирований, подконтрольных США, в лагере беженцев «Рукбан».
Согласно сообщению советника Главного координатора Управления Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Раны Закут, гуманитарная ситуация в лагере «Рукбан» достигла критической стадии.
Отсутствие средств первой необходимости и базовых услуг, в сочетании с серьезными рисками безопасности, вынуждают жителей стремиться как можно скорее покинуть его территорию. По данным ООН, количество желающих выехать составляет 95% от общего числа жителей лагеря, или около 40 тысяч человек.
Полное отсутствие медицинской помощи является ключевым фактором развития гуманитарного кризиса в «Рукбане». Большинство беженцев относится к наиболее уязвимым категориям населения — преимущественно это женщины, дети до пяти лет, старики и инвалиды.
Вследствие тяжелейшей санитарно-эпидемиологической обстановки в лагере, многие из них страдают от кожных заболеваний, гриппа, кори, туберкулеза, астмы, сахарного диабета. Отмечены случаи холеры и проказы.
Кладбище, находящееся рядом с лагерем, продолжает пополняться новыми захоронениями, в том числе групповыми. Всемирная организация здравоохранения совместно с детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) еще в ноябре 2018 года указывала на крайне высокую смертность в лагере «Рукбан», где каждый месяц гибнет более 100 человек.
Конвои ООН и разовые вакцинации не могут предотвратить дальнейшую деградацию гуманитарной обстановки в «Рукбане».
Спасти людей может только их немедленная эвакуация из лагеря.
Власти Иордании, ссылаясь на вопросы безопасности и тяжелую экономическую ситуацию в стране, отказываются открыть границу для пропуска беженцев на свою территорию, им остается единственный путь спасения — гуманитарный коридор, предоставленный властями Сирийской Арабской Республики.
Препятствиями, не дающими сирийцам, находящимся в «Рукбане», воспользоваться предоставленной руководством Сирии возможностью к спасению, являются отсутствие у них средств на транспортные расходы для перемещения внутри 55-километровой зоны Эт-Танф и вымогаемые подконтрольными США бандформированиями с каждого желающего выехать крупные денежные суммы.
Напоминаем, что сирийским правительством для бесплатной перевозки семей временно перемещенных лиц непосредственно из «Рукбана» в населенные пункты, избранные ими для постоянного проживания, сформированы автомобильные колонны комфортабельных автобусов. Власти Сирийской Арабской Республики предоставили все необходимые гарантии по обеспечению безопасного, добровольного, информированного и достойного возвращения сирийских граждан.
Только действия Командования группировкой США в зоне Эт-Танф, отказывающегося гарантировать безопасный выход сирийцев из «Рукбана» через контролируемую ими зону и обеспечить их право на свободный (без оплаты) выход к местам постоянного проживания, срывают выполнение важнейшей гуманитарной операции по спасению сирийских граждан.
Убедившись, что Соединенным Штатам безразличны жизни десятков тысяч простых сирийцев, которых они цинично приносят в жертву собственным интересам в регионе, в очередной раз обращаемся к членам мирового сообщества, относящим себя к цивилизованному миру, и прежде всего к ООН, с призывом приступить к активным действиям, раз и навсегда решить проблему, длящуюся годами и уносящую тысячи человеческих жизней, проявить принципиальность и указать так называемому мировому гегемону на недопустимость существования в современном мире мест, подобных лагерю «Рукбан».
Отдельно обращаемся к Иордании, как стране, на границе с которой находится этот рассадник терроризма, болезней и нищеты, стране, которая, наряду с Сирией, испытывает на себе негативные последствия тяжелейшего гуманитарного кризиса в соседней республике.
Надеемся на дальнейшее участие наших иорданских коллег в реализации гуманитарных инициатив по возвращению сирийских беженцев и деятельное участие в решении вопроса скорейшей ликвидации лагеря «Рукбан», что будет способствовать общей стабилизации обстановки в регионе и отвечает интересам Иордании.
Цивилизованный мир не имеет права смотреть на это, не принимая решительных мер по спасению людей, в первую очередь стариков, женщин и детей!
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* запрещённая в РФ террористическая группировка
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Американская армия до сих пор не покинула Сирию
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Эрдоган допустил возможность покупки у России комплексов С-500
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отказываться от приобретения российских ЗРК С-400.
«Мы завершили работу по С-400, о повороте назад не может быть и речи. Мы подписали соглашение с русскими, и мы начнем совместное производство. Возможно, после С-400 мы займемся С-500»,-заявил турецкий лидер в эфире телеканалов TV 360 и 24 TV.
Касаясь ситуации в Сирии, президент Эрдоган вновь подчеркнул, что зона безопасности, которую планируется создать на севере этой страны, должна контролироваться исключительно Турцией.
«Потому что с этой территории нас могут атаковать в любой момент», — пояснил турецкий лидер.
По словам главы государства, в Анкаре внимательно следят за процессом вывода войск США из Сирии. При этом Эрдоган констатировал, что «на данный момент никаких шагов в этом направлении не предпринято».
Президент Турции также призвал Вашингтон предотвратить попадание американского оружия в руки террористов YPG/PKK.
«Если США хотят вывезти свое оружие из Сирии, то пусть они сделают это. Если нет, то пусть отдадут его Турции, а не террористам», — сказал президент Эрдоган.
Президент Эрдоган вновь подчеркнул готовность Анкары нейтрализовать любые угрозы безопасности страны, исходящие с сирийской территории.
«Так же как мы ликвидировали террористический коридор в Сирии, мы вновь предпримем необходимые шаги, если там (в Сирии — ред.) будут происходить аналогичные процессы. Этого вытекает из Аданского соглашения», — заявил турецкий лидер.
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Враги окружают
Предвыборная агитация на местных выборах в Турции.
На хорошей стороне Эрдоган и султаны.
На нехорошей стороне – Британия, Германия, Израиль, Иран, США и курды, а также Оджалан, Гюлен, Асад, Трамп, Меркель, Папа Римский и королева Елизавета.
Враги окружают.
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