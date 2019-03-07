Самый первый ноутбук

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Компьютер, который весил 11 килограмм и стоил 1795 долларов, мог похвастаться пятидюймовым экраном, 64 Кб оперативной памяти, полноразмерной клавиатурой и двумя 5,25-дюймовыми флоппи-дисководами. Впервые ПК был представлен публике в 1981 году на компьютерной ярмарке West Coast Computer Fair в США. Однако компьютерный мир тяготел к созданию IBM совместимых машин. Осборн изо всех сил старался обогнать конкурентов, создав новую машину под названием «Vixen», но его попытка потерпела крах.

Осборна обогнала фирма Compaq, к тому же продажи Osborne 1 упали, потому что покупатели ожидали продолжения линейки. В результате этих обстоятельств в 1983 году фирма обанкротилась.







Адам Осборн, создавший Osborne 1, родился в семье британского отца и польской матери в Таиланде, и свободно говорит на тамильском языке.

Он переехал в Великобританию в возрасте 11 лет и в 1961 году окончил факультет машиностроения Бирмингемского университета со степенью бакалавра.







Затем он переехал в Калифорнию, и работал на Shell, но вскоре создал успешную фирму, которая занималась публикацией технических книг. Через некоторое время он продал ее McGraw Hill.

Затем он приступил к созданию портативного компьютера, укомплектованным программным обеспечением.

Осборн был членом клуба Homebrew computing Club, где основатели Apple Стив Джобс и Стив Возняк впервые представили свой компьютер Apple 1.

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Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8430336.html