О творческих вкусах министра культуры
09:26. 7 марта 2019 Просмотров - 130 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, либо у них голова забита всякой чушью” (c) Мединский
С такими министрами культуры абсолютно не удивительно.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4824572.html
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Ну так а страна чья?
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“Матильда” “Праздник” “Рождение Сталина” и т.д. и т.п.
Мне лично на эти “шедевры” как то с высокой колокольни.
Но как всегда мучает вопрос, который хочется задать актерам: Вы кто?
Только не надо про деньги, хорошо? А если все же про деньги, то проституция в трусах, гораздо порядочнее, чем проституция в душах.