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О творческих вкусах министра культуры

09:26. 7 марта 2019 Просмотров - 130 2 коммент. Опубликовал:


В России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, либо у них голова забита всякой чушью” (c) Мединский

С такими министрами культуры абсолютно не удивительно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4824572.html

Метки: Мединский, сталин, творцы

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2 коммент.»

  • 3205 2939
    жора шапов 7 марта 2019 в 12:19 Ссылка
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    Ну так а страна чья?

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  • 141 97
    Ольга 7 марта 2019 в 15:06 Ссылка
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    “Матильда” “Праздник” “Рождение Сталина” и т.д. и т.п.
    Мне лично на эти “шедевры” как то с высокой колокольни.
    Но как всегда мучает вопрос, который хочется задать актерам: Вы кто?
    Только не надо про деньги, хорошо? А если все же про деньги, то проституция в трусах, гораздо порядочнее, чем проституция в душах.

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