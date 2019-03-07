О творческих вкусах министра культуры

В России за 20 лет выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны. Они либо ничего не знают, либо у них голова забита всякой чушью” (c) МединскийС такими министрами культуры абсолютно не удивительно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4824572.html