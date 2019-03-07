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Мудрость за деньги. За всё надо платить? Алексей Орлов и Михаил Ять 18+

19:28. 7 марта 2019 Просмотров - 89 Нет комментариев Опубликовал:

Как получить знания.

Алексей Орлов и Михаил Ять

К нам в редакцию пришло такое сообщение:

“Я хотела узнать, если человек обладает определёнными возможностями, он оказывает помощь в обмен на что-то (деньги, услуги, вещи) или он не должен брать оплату за свой дар?”

Чтобы ответить на этот вопрос подробней, мы решили записать эту передачу…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o2xNnu0ejlQ

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